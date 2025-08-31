他用安卓3年就想換「撐沒iPhone久？」　一票搖頭：10年沒問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

智慧型手機已成現代人生活必需品，不少人也會好奇，自己手上的手機到底能撐多久。就有網友表示，很多人說iPhone用五年以上不是問題，他自己用安卓手機撐三年就覺得想換了，好奇其他人都用多久才換，話題掀起熱論。

有網友在PTT的Gossiping板發問，「大家安卓手機都撐多久才換？」很多人說iPhone可以用五年以上沒問題，但是聽說安卓就比較容易壞，他自己是用三年而已就覺得要換了。

貼文引發討論，「我女友的哀鳳兩年而已，已經卡成狗，各種APP開不起來、電量噴超快」、「2-3年吧？都一萬以下 另有哀鳳拿來打手游」、「現在這隻五年還在用，換過一次電池」、「我的用快七年了，中間換過一次電池」、「換電池可以一直戰到沒有支援，用十年沒有問題，不要大摔輕輕鬆鬆。」

有網友則表示，「買旗艦款才用得久，中低階兩年就卡了」、「安卓要用得順暢，要懂得自己清暫存跟定期重新開機」、「旗艦機至少4年起」、「安卓旗艦使用年限大於蘋果哦」、「我七八年了，還活的好好的，把內建砍光順成狗」、「安卓最衰的是一直有人拿萬元附近的平價機來跟哀鳳比，如果是售價接近哀鳳的旗艦安卓，大概這十年來都沒輸過。」