社會 社會焦點 保障人權

8旬翁無照闖紅燈撞人　二審反轉緩刑

記者黃翊婷／台北報導

8旬老翁阿輝（化名）去年1月間無照騎車外出，卻在行經台北市松山區一處路口時疑似闖紅燈，導致騎士A男閃避不及撞上，由於一審時他否認犯行、無故未到庭、未與A男達成和解，被法院依法判處拘役50日。不過，二審時阿輝已經與A男成立調解，並坦承犯行，法官考量到他年事已高，最終同意給予緩刑2年的機會，全案確定。

紅綠燈（示意圖／記者黃翊婷攝）

▲阿輝疑似闖紅燈，但他認為自己是綠燈駕駛。（示意圖／記者黃翊婷攝，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿輝去年1月間騎車行經台北市松山區民權大橋附近一處路口，疑似沒有注意到號誌燈已經轉換，仍貿然行駛，導致騎士A男閃避不及，雙方發生碰撞，A男因此受傷。

起初，阿輝否認有疏於注意的情形，僅承認自己是無照駕駛及雙方發生碰撞一事，他辯稱，當時他是綠燈駕駛，行駛到對向車道時，A男才從民權大橋下橋處衝過來，他都是慢慢騎的，還來不及做出反應，A男就從右邊撞了上來。

然而，不論是台北市政府警察局道路交通事故初步分析研判表，還是台北市車輛行車事故鑑定會的鑑定報告，都認為阿輝當時疑似有闖紅燈的狀況。

由於阿輝在審理期間曾無故未到庭，也沒有與A男達成和解，一審被台北地院法官依犯汽車駕駛人未領有駕駛執照駕車之過失傷害罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

全案上訴至二審，法官表示，阿輝在本院審理期間已經與A男成立調解（無賠償條件），考量到他終能坦承犯行，事發當下也有向警方坦承肇事，符合自首要件，加上年事已高，A男也同意給予不附加條件的緩刑機會，最終裁定撤銷原判決刑之部分，改判處拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，全案確定。

08/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

騎士車禍「撞進紅綠燈裡」！頭頂燈罩等救援

騎士車禍「撞進紅綠燈裡」！頭頂燈罩等救援

大陸四川成都近日發生一起離譜事件，一名男子騎車上路時駕駛不慎，撞上馬路中間的紅綠燈，導致整顆頭卡在燈柱裡，所幸消防人員經過救援，成功將男子救出。離奇的畫面在網路上曝光後，引起了許多討論。

即／10天前男社工爆頭亡　僅距50m今再爆死亡車禍

即／10天前男社工爆頭亡　僅距50m今再爆死亡車禍

即／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫

即／高雄砂石車與機車事故　騎士人車倒地送醫

屏東自小客與同向機車擦撞　76歲婦送醫

屏東自小客與同向機車擦撞　76歲婦送醫

斷魂畫面曝　71歲嬤遭大貨車重輾爆血亡

斷魂畫面曝　71歲嬤遭大貨車重輾爆血亡

