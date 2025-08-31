　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

神木下婚禮拋繡球下大雨　單身男性穿雨衣拚搶

▲▼ 阿管處神木下婚禮穿雨衣冒雨搶繡球，見證對愛情的渴望及堅貞 。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿管處神木下婚禮下起大雨，主辦單位發放雨衣，不少男孩冒雨搶繡球，見證對愛情的渴望及堅貞 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山神木下婚禮今年邁入第19年，主辦單位阿里山國家風景區管理處(以下稱阿管處)為求創新，特地將「神木下婚禮」，與嘉義市有名月老廟大福興宮配合，昨30日請來月下老人及月老婆見證未婚男女拋繡球，雖然現場下起傾盆大雨，卻也滅不惜台下為接到繡球男孩們為搶得繡球的熱度。

▲▼ 阿管處神木下婚禮穿雨衣冒雨搶繡球，見證對愛情的渴望及堅貞 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台下等搶繡球的男孩們望著台上 。（圖／記者翁伊森攝）

阿管處今年選在牛埔仔愛情大草原作為招親大會舞台，請來嘉義市有名月老廟大福興宮的月下老人及身穿鳳冠霞披月老婆，搭配4位未婚女孩將繡球加持後，朝看臺下的男性拋繡球，參加活動的數十位男子只有4位能幸運搶得繡球。

▲▼ 阿管處神木下婚禮穿雨衣冒雨搶繡球，見證對愛情的渴望及堅貞 。（圖／記者翁伊森攝）

▲搶到繡球的男孩相當開心，旁邊沒搶到的相形失落 。（圖／記者翁伊森攝）

活動將開始之際，天空突然下起傾盆大雨，為不讓男主角們淋濕，只見阿管處工作人員細心發放雨衣給參與的男性民眾，背後畫著阿里山圖騰的軍綠色相當有質感，不過也因為看起來像軍用雨衣，讓不少在旁觀看的民眾說好像軍隊在接受大雨的考驗。也有人笑說這場雨下的即時，讓男孩們穿上行軍用的雨衣，在傾盆大雨下接受考驗，等待台上女孩們拋下的繡球，更是見證對哀請渴求的熱衷與堅持。

▲▼ 阿管處神木下婚禮穿雨衣冒雨搶繡球，見證對愛情的渴望及堅貞 。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿管處與有名月老廟合作，請蘭月下老人及月老婆替未婚男女加持。（圖／記者翁伊森攝）

第一組配對成功的女孩表示自己本來是跟姐姐來參加市集，不介意雙方由朋友開始認識，男生則來自台南，對於女主角很滿意，至於在雨中接拋繡球，女方表示很狼狽，男方則說相當特別。

▲▼ 阿管處神木下婚禮穿雨衣冒雨搶繡球，見證對愛情的渴望及堅貞 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 女孩準備向台下拋繡球 。（圖／記者翁伊森攝）

因應少子化，近年來各機關單位無不透過聯誼活動為未婚男女搭起愛情的幸福橋梁，期待促成良緣，提高婚育率。阿里山神木下婚禮今年邁入第19年，不僅深受眾多新人喜愛，更獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動;阿里山管理處為求創新，今年將「神木下婚禮」吸引百餘名未婚男女報名，男女比5:1，熱烈程度可見一班。

▲▼ 第一隊繡球配對成功男女 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 第一隊拋繡球配對成功男女 。（圖／記者翁伊森攝）

交通部觀光署為推廣臺灣浪漫之旅，轄下阿里山國家觀光管理處將「阿里山神木下婚禮」納為「臺灣觀光雙年曆」國際級活動之一，朝向國際級浪漫旅遊活動方式辦理，並成為海內外新人舉辦婚禮、渡假蜜月及拍攝婚紗的首選。

神木下婚禮自2007 年舉辦至今將邁入第19年，累積共計384對新人見證，活動已成為眾人熟知的浪漫阿里山品牌，為新人打造獨一無二的特色婚禮體驗，如神木般千年不變的愛情誓言，

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！
八斗子漁港駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近
疑電扇電線起火釀5死悲劇　消防局：所有電器都有可能
北韓高官女兒「冒死脫北」！　目睹同學媽遭殘忍處決
陳智菡抓痕照曝！　嗆「要辦就來」：爬拒馬非我們所選
愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭畫面曝
高雄離奇命案　高大成分析「駭人真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲親臨南青辯論工作坊　鼓勵青年「用思辨關心城市」

神木下婚禮拋繡球下大雨　單身男性穿雨衣拚搶

7月實為吉祥月非鬼月　慈濟南投、草屯聯絡處8月辦理3場祈福會

大台南新聞記者公會76周年慶！　黃偉哲感謝媒體第四權制衡力量

離譜違停！多部機車霸佔大甲停車場出入口　汽車駕駛轟太自私

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

嘉邑行善團60周年感恩餐會暨義工表揚　彰雲嘉首長出席肯定義行

八方藝術節今閉幕　國美館：實踐文化平權的重要象徵

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

黃偉哲親臨南青辯論工作坊　鼓勵青年「用思辨關心城市」

神木下婚禮拋繡球下大雨　單身男性穿雨衣拚搶

7月實為吉祥月非鬼月　慈濟南投、草屯聯絡處8月辦理3場祈福會

大台南新聞記者公會76周年慶！　黃偉哲感謝媒體第四權制衡力量

離譜違停！多部機車霸佔大甲停車場出入口　汽車駕駛轟太自私

奶油烤年糕太吸睛！　台南市勞工局曾文園區勞工學苑新課程爆滿

黃偉哲攜台南做工行善團修繕災後家園　39戶弱勢重拾安居希望

醫院變樂園！音樂劇《海洋奇兵大冒險》　用唱跳教孩童救地球

嘉邑行善團60周年感恩餐會暨義工表揚　彰雲嘉首長出席肯定義行

八方藝術節今閉幕　國美館：實踐文化平權的重要象徵

黃偉哲親臨南青辯論工作坊　鼓勵青年「用思辨關心城市」

見男友家長！準婆婆「第一句話」嚇壞她　幾天後分手了

香港房市慘　建築工失業轉做清潔：等外勞休息才能開工

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》Switch 2宣傳片亮相！分割畫面極限激戰

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

有婦幼識別證「少做1動作」停車收600元罰單！一票驚長知識

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

E級啦啦隊女神曝喜訊「拍寫真」！雪寶直播業績一天破百萬　成電豹女乾媽

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

【黃國昌怒吼】千人走讀遭圍堵！ 高喊「賴清德執政人權變不見」場面失控

地方熱門新聞

新光三越小北店試營運湧人潮一天開出200張紅單

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

桃園韭菜花季揭幕　品質香氣為評鑑依據

3.5萬片光電板未清　彭啓明：延至9/5

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

桃園景福宮2025成年禮　300學子歡喜轉大人

桃市暑期活動推廣媒體近用權　有線電視體驗營引領學童

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

台南山上花園水道博物館「畫我心中河流」創作塞滿展板

更多熱門

相關新聞

阿里山神木下婚禮結合台灣仲夏節　五感細膩體驗愛情

阿里山神木下婚禮結合台灣仲夏節　五感細膩體驗愛情

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）辦理阿里山神木下婚禮已經邁入第19年，不僅深受眾多新人喜愛，更獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動。今年，阿里山管理處再度創新，將傳統的「神木下婚禮」與台灣仲夏節活動結合，推出獨一無二的「阿里山23.5º浪漫SENSE」活動，為台灣仲夏節畫下最閃耀的句點。

大福興宮新住民包粽比賽 　無國界慶端午

大福興宮新住民包粽比賽 　無國界慶端午

毒販「5樓拋繡球」讓買家自己撿

毒販「5樓拋繡球」讓買家自己撿

嘉義大福興宮未婚聯誼　300男60女報名

嘉義大福興宮未婚聯誼　300男60女報名

白沙屯媽祖國慶來嘉義市贊境　7日發放2千個安撫奶嘴

白沙屯媽祖國慶來嘉義市贊境　7日發放2千個安撫奶嘴

關鍵字：

阿里山國家風景區大福興宮月下老人神木下婚禮行軍拋繡球

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面