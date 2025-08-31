神木下婚禮拋繡球下大雨　單身男性穿雨衣拚搶

▲阿管處神木下婚禮下起大雨，主辦單位發放雨衣，不少男孩冒雨搶繡球，見證對愛情的渴望及堅貞 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山神木下婚禮今年邁入第19年，主辦單位阿里山國家風景區管理處(以下稱阿管處)為求創新，特地將「神木下婚禮」，與嘉義市有名月老廟大福興宮配合，昨30日請來月下老人及月老婆見證未婚男女拋繡球，雖然現場下起傾盆大雨，卻也滅不惜台下為接到繡球男孩們為搶得繡球的熱度。

▲台下等搶繡球的男孩們望著台上 。（圖／記者翁伊森攝）

阿管處今年選在牛埔仔愛情大草原作為招親大會舞台，請來嘉義市有名月老廟大福興宮的月下老人及身穿鳳冠霞披月老婆，搭配4位未婚女孩將繡球加持後，朝看臺下的男性拋繡球，參加活動的數十位男子只有4位能幸運搶得繡球。

▲搶到繡球的男孩相當開心，旁邊沒搶到的相形失落 。（圖／記者翁伊森攝）

活動將開始之際，天空突然下起傾盆大雨，為不讓男主角們淋濕，只見阿管處工作人員細心發放雨衣給參與的男性民眾，背後畫著阿里山圖騰的軍綠色相當有質感，不過也因為看起來像軍用雨衣，讓不少在旁觀看的民眾說好像軍隊在接受大雨的考驗。也有人笑說這場雨下的即時，讓男孩們穿上行軍用的雨衣，在傾盆大雨下接受考驗，等待台上女孩們拋下的繡球，更是見證對哀請渴求的熱衷與堅持。

▲阿管處與有名月老廟合作，請蘭月下老人及月老婆替未婚男女加持。（圖／記者翁伊森攝）

第一組配對成功的女孩表示自己本來是跟姐姐來參加市集，不介意雙方由朋友開始認識，男生則來自台南，對於女主角很滿意，至於在雨中接拋繡球，女方表示很狼狽，男方則說相當特別。

▲ 女孩準備向台下拋繡球 。（圖／記者翁伊森攝）

因應少子化，近年來各機關單位無不透過聯誼活動為未婚男女搭起愛情的幸福橋梁，期待促成良緣，提高婚育率。阿里山神木下婚禮今年邁入第19年，不僅深受眾多新人喜愛，更獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動;阿里山管理處為求創新，今年將「神木下婚禮」吸引百餘名未婚男女報名，男女比5:1，熱烈程度可見一班。

▲ 第一隊拋繡球配對成功男女 。（圖／記者翁伊森攝）

交通部觀光署為推廣臺灣浪漫之旅，轄下阿里山國家觀光管理處將「阿里山神木下婚禮」納為「臺灣觀光雙年曆」國際級活動之一，朝向國際級浪漫旅遊活動方式辦理，並成為海內外新人舉辦婚禮、渡假蜜月及拍攝婚紗的首選。

神木下婚禮自2007 年舉辦至今將邁入第19年，累積共計384對新人見證，活動已成為眾人熟知的浪漫阿里山品牌，為新人打造獨一無二的特色婚禮體驗，如神木般千年不變的愛情誓言，