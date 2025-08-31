阿里山神木下婚禮與台灣仲夏節活動結合　五感細膩體驗愛情

▲「神木下婚禮」與台灣仲夏節活動結合，推出獨一無二的「阿里山23.5º浪漫SENSE」活動 。（圖／阿里山國家風景區提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）辦理阿里山神木下婚禮已經邁入第19年，不僅深受眾多新人喜愛，更獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動。今年，阿里山管理處再度創新，將傳統的「神木下婚禮」與台灣仲夏節活動結合，推出獨一無二的「阿里山23.5º浪漫SENSE」活動，為台灣仲夏節畫下最閃耀的句點。

愛情與自然共舞，心動一刻即刻呈現，在這場浪漫之旅中，阿里山將成為愛情的見證者與舞台。在8月29日七夕情人節當天，獨特的「求婚徵求計畫」在阿里山的限定浪漫舞台閃亮登場。這一刻，戀人們可以在這片承載著大自然氣息的神聖土地上，向愛人說出最真摯的誓言，讓一聲「我願意」成為阿里山最耀眼的浪漫瞬間。接著，8月30日至31日牛埔仔愛情大草原將化身為仲夏夜的夢幻場地，邀請所有來賓共同參與，沉浸在融合地景、茶香、咖啡香與愛情故事的獨特夏夜約會中。

五感旅行，讓每一刻都難以忘懷，在這個浪漫的夏夜，阿里山邀請您來一場獨特的約會，融合地景、茶香、咖啡香與愛情故事，帶來一場沉浸式的五感之旅。活動精心策劃了六大主軸，讓每個感官都能得到極致的體驗。

阿里山管理處處長黃怡平表示，浪漫不止於此，阿里山等你來發現，阿里山不僅擁有壯麗的自然景觀，更具備深厚的文化底蘊與獨特的浪漫氛圍。在「阿里山23.5º浪漫SENSE」活動的帶動下，這片草原將成為愛情與自然交織的絕美場所，吸引更多國內外遊客。這場活動不僅能夠提高阿里山浪漫景點的曝光度，更將帶動大阿里山地區的食、宿、遊、購、行等各大觀光產業發展，讓這片美麗的土地充滿生機與活力，成為浪漫旅行的最佳選擇。