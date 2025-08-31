新北16歲89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆！結局曝光

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（30）日晚間，22林姓男大生與女友在民權西路捷運站搭中和新蘆線往三重方向，因上車插隊問題，與另一名16歲劉姓少年爆發肢體衝突，2人在眾目睽睽下互毆。儘管雙方事後和解，互不提告，但因民眾將衝突畫面PO上網，影片中少年做出拳擊動作、揮拳的畫面，證實雙方有鬥毆行為。警方已通知2人到案，將依違反《社會秩序維護法》函送裁罰。

▼劉姓少年向男大生道歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間8時許，林姓男大生與女友在民權西路捷運站搭中和新蘆線往三重方向，卻遭到16歲的劉姓少年插隊，雙方因此爆發口角，爭執一路延燒到捷運車廂內，演變成一場互毆的全武行。事發當時林男的女友驚嚇大喊「欸，冷靜！」，一旁的民眾也試圖勸阻「不要這樣啦！」，衝突結束後雙方在台北橋捷運站下車。

員警獲報趕抵現場時，雙方並無進一步衝突。林男表示，因不滿被插隊才會出言不遜，劉姓少年則回應：「大家都不開心嘛，不要把不開心情緒撒給對方。」在互相道歉後和解，並表示互不提告。警方當下僅抄登資料備查。

然而，這起事件的衝突影片被民眾上傳至社群平台Threads，影片中可清楚看到，身材瘦弱、穿著黑衣短褲的劉姓少年，擺出拳擊姿勢，朝男大生揮動拳頭。這段影片證實2人有鬥毆行為，警方因此再次通知2人到案。將依違反《社會秩序維護法》第87條規定，將2人函送裁罰，最高可處1萬8000元罰鍰。警方也呼籲民眾，遇有糾紛應理性處理，切勿動手，以免觸法。

▼劉姓少年擺出拳擊動作ㄝ在車廂內與男大生互毆 。（圖／翻攝Threads renn930）