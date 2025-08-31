　
社會 社會焦點 保障人權

新北16歲89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆！結局曝光

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（30）日晚間，22林姓男大生與女友在民權西路捷運站搭中和新蘆線往三重方向，因上車插隊問題，與另一名16歲劉姓少年爆發肢體衝突，2人在眾目睽睽下互毆。儘管雙方事後和解，互不提告，但因民眾將衝突畫面PO上網，影片中少年做出拳擊動作、揮拳的畫面，證實雙方有鬥毆行為。警方已通知2人到案，將依違反《社會秩序維護法》函送裁罰。

▼劉姓少年向男大生道歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼劉姓少年向男大生道歉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間8時許，林姓男大生與女友在民權西路捷運站搭中和新蘆線往三重方向，卻遭到16歲的劉姓少年插隊，雙方因此爆發口角，爭執一路延燒到捷運車廂內，演變成一場互毆的全武行。事發當時林男的女友驚嚇大喊「欸，冷靜！」，一旁的民眾也試圖勸阻「不要這樣啦！」，衝突結束後雙方在台北橋捷運站下車。

員警獲報趕抵現場時，雙方並無進一步衝突。林男表示，因不滿被插隊才會出言不遜，劉姓少年則回應：「大家都不開心嘛，不要把不開心情緒撒給對方。」在互相道歉後和解，並表示互不提告。警方當下僅抄登資料備查。

然而，這起事件的衝突影片被民眾上傳至社群平台Threads，影片中可清楚看到，身材瘦弱、穿著黑衣短褲的劉姓少年，擺出拳擊姿勢，朝男大生揮動拳頭。這段影片證實2人有鬥毆行為，警方因此再次通知2人到案。將依違反《社會秩序維護法》第87條規定，將2人函送裁罰，最高可處1萬8000元罰鍰。警方也呼籲民眾，遇有糾紛應理性處理，切勿動手，以免觸法。

▼劉姓少年擺出拳擊動作ㄝ在車廂內與男大生互毆 。（圖／翻攝Threads renn930）

▲▼劉姓少年擺出拳擊動作ㄝ在車廂內與男大生互毆 。（圖／翻攝Threads renn930）

一家5死！　鄰居鼻酸：祖孫感情很好
快訊／35歲女與4童嚴重碳化　遺體移往殯儀館
疑電線走火釀悲劇　35歲女緊擁4童亡
離奇命案！女腫脹發黑死亡　男友跑去砸醫院
豪宅帥保全值勤照爆紅！竟是「天菜排長」　本尊回應了
普發1萬要來了！近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領
駁勒頸！黃國昌再嗆記者：你夠了嗎

桃園民宅大火5死！僅阿公阿嬤逃生...長帶2孫散步祖孫感情好

快訊／中壢惡火奪5命！35歲女與4童嚴重碳化　遺體將移往殯儀館

「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

汽車音響突冒煙起火！高雄男急停求救　消防迅速撲滅

疑電線走火釀悲劇！阿公拿滅火器搶命被逼退　媳緊擁4童葬身火窟

新北16歲89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆！結局曝光

國5雪山隧道自小客引擎冒煙！駕駛急逃生　南向車道一度封閉

網傳「颱風倒樹1個多月仍未清理」　嘉市府駁斥假訊息

台東失智翁一夜未歸！跌陡坡「藤蔓纏身」　警民合作救回一命

汐止警暑期交通大執法　取締酒駕79件、無照駕車239件

捷運互毆中和新蘆線

