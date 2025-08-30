求讓博愛座...北捷婦「怒噴三字經」：就沒資格坐　他反批倚老賣老

▲北捷博愛座再爆糾紛，婦人飆罵讓座男子。（圖／翻攝自Threads darren_5487）

記者許凱彰／綜合報導

台北捷運淡水線29日上午10時許列車博愛座爆出讓位糾紛，一對年輕男女與老婦人因為「請求讓博愛座」發生口角，婦人不但口飆三字經辱罵，甚至提到「你就沒資格坐」、「什麼叫敬老尊賢，你沒有讀書嗎？」

事發經過是江姓男子的友人在搭乘捷運時，因身體不適而坐在博愛座，老婦人在上車後便請求讓座。當時，江姓男子願意讓座，僅提到「博愛座即將改名為優先席」，讓老婦感到不滿在男子起身後還罵了髒話，婦人還提到，「沒大沒小，你就沒資格坐。」

一旁有人在聽聞後喊到「老人倚老賣老，就是看不下去。」婦人接著回「什麼叫倚老賣老你不知道，你沒有讀書喔？什麼叫敬老尊賢。」男子隨後則說，「敬老尊賢是對值得尊重的長輩，不是妳這種人。」

江姓男子到派出所報案說到當時的狀況，我本來就起來讓座，只是提醒博愛座已經要改名為優先席，卻遭到老婦人罵三字經，還被說「書讀到哪裡，很沒水準。」

事實上，博愛座爭議已經持續多年。立法院在日前三讀通過修正案，修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，交通部也預告修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案，預計9月可上路。