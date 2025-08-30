　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求讓博愛座...北捷婦「怒噴三字經」：就沒資格坐　他反批倚老賣老

▲▼北捷博愛座再爆糾紛。（圖／翻攝自Threads darren_5487）

▲北捷博愛座再爆糾紛，婦人飆罵讓座男子。（圖／翻攝自Threads darren_5487）

記者許凱彰／綜合報導

台北捷運淡水線29日上午10時許列車博愛座爆出讓位糾紛，一對年輕男女與老婦人因為「請求讓博愛座」發生口角，婦人不但口飆三字經辱罵，甚至提到「你就沒資格坐」、「什麼叫敬老尊賢，你沒有讀書嗎？」

事發經過是江姓男子的友人在搭乘捷運時，因身體不適而坐在博愛座，老婦人在上車後便請求讓座。當時，江姓男子願意讓座，僅提到「博愛座即將改名為優先席」，讓老婦感到不滿在男子起身後還罵了髒話，婦人還提到，「沒大沒小，你就沒資格坐。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一旁有人在聽聞後喊到「老人倚老賣老，就是看不下去。」婦人接著回「什麼叫倚老賣老你不知道，你沒有讀書喔？什麼叫敬老尊賢。」男子隨後則說，「敬老尊賢是對值得尊重的長輩，不是妳這種人。」

江姓男子到派出所報案說到當時的狀況，我本來就起來讓座，只是提醒博愛座已經要改名為優先席，卻遭到老婦人罵三字經，還被說「書讀到哪裡，很沒水準。」

事實上，博愛座爭議已經持續多年。立法院在日前三讀通過修正案，修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，交通部也預告修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案，預計9月可上路。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」！陸家長
烏克蘭前國會議長遭刺殺慘死
氣象正妹主播疑「無罩上陣」胸前凸兩點　照片瘋傳
千萬級YouTuber宣布結婚！
遺體被撈起「內臟已熟透」！美男墜下水道　絕望哀號遭煮死
趙露思開新公司！「名稱藏爆笑諧音哏」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

求讓博愛座...北捷婦「怒噴三字經」：就沒資格坐　他反批倚老賣老

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

快訊／6縣市大雨特報！雨彈強襲　最新警戒區曝

老公薪水高「卻不願為她花錢」　人妻：是我不知足？網風向一面倒

糖尿年輕化！28歲酒店妹「腎病變」水腫臉發黑　洗腎過一生

科技業主管壓力大酗酒！送急診一查竟是重病　悔嘆：人生一場空

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

水被拿到蘭嶼！羅智強「巧遇陳聖文」笑吐1句　他速回應：沒問題的

快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

王淨飯撒結束...一秒變臉

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

求讓博愛座...北捷婦「怒噴三字經」：就沒資格坐　他反批倚老賣老

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

快訊／6縣市大雨特報！雨彈強襲　最新警戒區曝

老公薪水高「卻不願為她花錢」　人妻：是我不知足？網風向一面倒

糖尿年輕化！28歲酒店妹「腎病變」水腫臉發黑　洗腎過一生

科技業主管壓力大酗酒！送急診一查竟是重病　悔嘆：人生一場空

午後雷雨集中「桃園以南」　最快周三可能又有颱風

水被拿到蘭嶼！羅智強「巧遇陳聖文」笑吐1句　他速回應：沒問題的

快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

《1988》崔盛元白血病癒2年　IG親曬燦笑近況照

2025汐止區仲夏音樂派對熱鬧登場　社團學校聯手嗨翻盛夏

VALENTINO BEAUTY驚傳撤台！登台僅2年就撐不下去　2件8折粉絲狂囤貨

上合會明登場！習近平密集會見　多國領導人稱奉行一中、反台獨　　

林暉盛生涯首勝開心又興奮　坦言有泛淚也努力完成自我設定

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話曝光「震碎三觀」家長崩潰了

新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

丁噹苦讀心理學碩士三年半...終於要畢業了！　下一步「準備當老師」

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

日本千萬級YouTuber結婚！　曾陷劈腿大胃王風波…揭閃婚原因

【差點快把自己給噎死】挑戰跟著男友的速度吃飯

生活熱門新聞

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

「最強1運動品牌」2025再封王　銷量暴增71%

快訊／11縣市大雨特報　下到晚上

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

AV女優揭「角頭變奶頭」真相　網質疑露點是特效

媽媽餵又翻車　道歉一句話惹怒網

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

吳思瑤忍不住哭了！無奈曝落淚原因

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　國家警報響

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

更多熱門

相關新聞

暑假超好玩！IU、Tatum北捷打卡攻略　

暑假超好玩！IU、Tatum北捷打卡攻略　

這個暑假，不必遠行出國或衝樂園，台北捷運就能帶你玩出新驚喜！從動漫、電影到潮流時尚，沿線車站化身創意展館，抬頭一看，可能就是最新的打卡熱點。

9月新制懶人包！博愛座改「優先席」新圖示　癌友凍精卵補助7萬

9月新制懶人包！博愛座改「優先席」新圖示　癌友凍精卵補助7萬

三鶯線進度破9成年底完工倒數！

三鶯線進度破9成年底完工倒數！

地震國家警報大響！高鐵、北捷最新回報

地震國家警報大響！高鐵、北捷最新回報

高捷O9站總投資破200億　在地：「未來價」才能得標

高捷O9站總投資破200億　在地：「未來價」才能得標

關鍵字：

捷運博愛座北捷優先席

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

風田宣布結婚！　

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面