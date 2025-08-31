地藏王照片「七孔流血」！北所鬼月靈異傳說又起　巡邏員人心惶惶

▲台北看守所槍決不少死刑犯，獄中流傳不少靈異傳聞。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北監獄和舍28房傳出獄友互毆命案，一名受刑人慘死獄中。儘管事隔8個月，獄中氣氛仍人心惶惶，許多人聲稱看到冤魂出沒，引起接連不斷的靈異傳聞，尤其正值農曆七月鬼門大開之際，各種怪力亂神之說甚囂塵上。曾有管理員在夜間巡邏時，親眼看見死者蹲在囚房內哭泣，下一秒，那身影卻已站在門外，雙眼直勾勾地盯著他，自此之後，夜班人員間便流傳夜巡時都不敢向房內探看，以求心安。此外，也曾有前囚犯表示，在凌晨時分常會聽到腳鐐聲或親身經歷鬼壓床等靈異現象。

若談及監獄的靈異傳說，位於新北市土城的台北看守所可說是數一數二，據《三立新聞網》報導，由於所內的刑場是全台執行死刑人數最多的地方，至今已有近4百名死囚在此伏法，當中不乏如陳進興、鄭捷等重犯，這也因此衍生出更多光怪陸離的傳聞。除了有囚犯聲稱「中邪」，甚至還曾發生地藏王菩薩照片疑似「七孔流血」的駭人事件，讓所有人員為之膽寒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了鎮煞安魂，北所特地在刑場正對面供奉一尊地藏王菩薩。據民俗專家黃濤表示，這尊已開光的菩薩，能庇佑、度化受苦的亡魂，使其安息，也能讓看守所的無形氣場更為祥和寧靜。每當執行死刑時，所方也會依照慣例焚燒紙錢祭拜，藉此撫慰往生者。

台北看守所為求所內安寧，每年都會舉行法會，超渡那些因伏法而逝的亡靈。這不僅有助於化解陰氣、帶來祥和之氣，亦能杜絕靈異傳言的散播，避免引起收容人的恐慌與不安。



更多鏡週刊報導

膽小勿入！這尊「鬼娃新娘」強烈仇男 收藏者：至少17男被她攻擊抓傷

從台南最大醫院淪「全台最大鬼屋」 揭杏林醫院成著名靈異景點始末

狄志為國外撞鬼！入住飯店頂樓剛有人輕生 與祂同搭電梯、靈異現象超毛

愛河旁飯店傳靈異 深夜敲窗聲不斷2歲童險一躍而下

清晨4點出門「鐵捲門忽自己開關」 地下室傳怪聲她崩潰喊：祢該下班囉