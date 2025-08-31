桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

▲桃園大溪韭菜花季揭幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區年度盛事「2025大溪韭菜花季」，30日起登場，以「繽紛九月雪&農特產嘉年華」為主題，結合韭菜花田景觀、5大裝置藝術、韭菜盒DIY、集點摸彩、農特產品展售等，邀請民眾攜家帶眷走進大溪，體驗雪白花海饗宴。

市長張善政出席為活動揭幕，同場頒發韭菜評鑑、綠竹筍評鑑、以及全國蜂蜜品質評鑑獎項，肯定桃園農友為農業的貢獻。張善政表示，大溪韭菜花每年九月盛開，素有「九月雪」美譽，綠竹筍亦同時進入產季，展現大溪農業多元風貌。

▲2025全國蜂蜜品質評鑑荔枝組及龍眼組雙料特等獎李姿瑩。（圖／市府提供）

現代農業重視精緻與高價值，而非單純追求產量，正如大溪出產的韭菜與綠竹筍，皆以優良品質成為精緻農業的代表，恭喜大溪農友今（114）年大豐收，並歡迎國人到大溪中庄下崁欣賞九月雪美景，品嘗在地農特產美味佳餚。

農業局長陳冠義表示，大溪地區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種於大漢溪沿岸，種植面積超過100公頃，因氣候與土壤條件優良，所產韭菜品質香氣獨特。市府今(114)年也輔導大溪區農會及中庄休閒農業發展協會推廣韭菜花活動，補助包含小農市集、食農教育體驗、韭鄉宴料理推廣等活動，並規劃許多趣味體驗，讓遊客不只賞花，也能認識農業、品味在地。

大溪韭菜花季素有「九月雪」美譽，今年受氣候影響，花期較往年延遲，目前花況約開3成，預估最佳賞花期約於9月中旬登場。今年韭菜花田以「繽紛多彩農家樂」為設計理念，透過彩虹元素搭配音樂與韭菜花景，營造繽紛、歡樂氛圍，於大溪區中庄下崁沿線步行約1公里，途經大溪農會蔬菜集貨場、福安宮、藍家友善農場、香草野園等周邊農田設置5大裝置藝術，包含「繽紛五線譜」、「繽紛幻鏡」、「七彩捕夢，好運降臨」、「繽紛樂積木」及「中庄鯉魚旗飛揚」等裝置，結合白色花海，打造浪漫打卡美拍熱點。大溪韭菜花季8月30日起至9月30日，邀請全台遊客賞花認識大溪之美。