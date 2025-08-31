　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

▲桃園大溪韭菜花季揭幕

▲桃園大溪韭菜花季揭幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區年度盛事「2025大溪韭菜花季」，30日起登場，以「繽紛九月雪&農特產嘉年華」為主題，結合韭菜花田景觀、5大裝置藝術、韭菜盒DIY、集點摸彩、農特產品展售等，邀請民眾攜家帶眷走進大溪，體驗雪白花海饗宴。

市長張善政出席為活動揭幕，同場頒發韭菜評鑑、綠竹筍評鑑、以及全國蜂蜜品質評鑑獎項，肯定桃園農友為農業的貢獻。張善政表示，大溪韭菜花每年九月盛開，素有「九月雪」美譽，綠竹筍亦同時進入產季，展現大溪農業多元風貌。

▲桃園大溪韭菜花季揭幕

▲2025全國蜂蜜品質評鑑荔枝組及龍眼組雙料特等獎李姿瑩。（圖／市府提供）

現代農業重視精緻與高價值，而非單純追求產量，正如大溪出產的韭菜與綠竹筍，皆以優良品質成為精緻農業的代表，恭喜大溪農友今（114）年大豐收，並歡迎國人到大溪中庄下崁欣賞九月雪美景，品嘗在地農特產美味佳餚。

農業局長陳冠義表示，大溪地區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種於大漢溪沿岸，種植面積超過100公頃，因氣候與土壤條件優良，所產韭菜品質香氣獨特。市府今(114)年也輔導大溪區農會及中庄休閒農業發展協會推廣韭菜花活動，補助包含小農市集、食農教育體驗、韭鄉宴料理推廣等活動，並規劃許多趣味體驗，讓遊客不只賞花，也能認識農業、品味在地。

大溪韭菜花季素有「九月雪」美譽，今年受氣候影響，花期較往年延遲，目前花況約開3成，預估最佳賞花期約於9月中旬登場。今年韭菜花田以「繽紛多彩農家樂」為設計理念，透過彩虹元素搭配音樂與韭菜花景，營造繽紛、歡樂氛圍，於大溪區中庄下崁沿線步行約1公里，途經大溪農會蔬菜集貨場、福安宮、藍家友善農場、香草野園等周邊農田設置5大裝置藝術，包含「繽紛五線譜」、「繽紛幻鏡」、「七彩捕夢，好運降臨」、「繽紛樂積木」及「中庄鯉魚旗飛揚」等裝置，結合白色花海，打造浪漫打卡美拍熱點。大溪韭菜花季8月30日起至9月30日，邀請全台遊客賞花認識大溪之美。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電2024人均薪資福利大揭露！
千萬級YouTuber宣布結婚！
趙露思開新公司！「名稱藏爆笑諧音哏」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

桃園珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台跨界演出

桃市小學生「Fun」手玩TV　有線電視媒體體驗營歡樂登場

桃園景福宮2025成年禮　300學子穿上「狀元服」歡喜轉大人

新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

高雄經營80年米糕城「宣布暫停營業」！原因曝光老饕不捨

爵士樂結合美食　東海藝術街湧現人潮

青春尬舞也防騙！　台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

《少年偵探！誕生》決選台南舉辦　黃偉哲：寓教於樂推廣法治教育

屏東新園鄉台17線11天2死　東港警出手掃蕩交通違規

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【邊哄兒邊求情】6個月男嬰車禍卡車縫 通緝犯爸崩潰求警：你們嚇到他了！

桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

桃園珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台跨界演出

桃市小學生「Fun」手玩TV　有線電視媒體體驗營歡樂登場

桃園景福宮2025成年禮　300學子穿上「狀元服」歡喜轉大人

新北農業局攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

高雄經營80年米糕城「宣布暫停營業」！原因曝光老饕不捨

爵士樂結合美食　東海藝術街湧現人潮

青春尬舞也防騙！　台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

《少年偵探！誕生》決選台南舉辦　黃偉哲：寓教於樂推廣法治教育

屏東新園鄉台17線11天2死　東港警出手掃蕩交通違規

板橋錢櫃深夜傳意外！男客「昏迷倒地」送醫搶命

結婚5年「從沒看過對方的臉」　陸夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

外送員vs.電動車男「馬路對峙4小時」互不讓！目擊者：天都黑了

桃園大溪韭菜花季揭幕　品質+香氣為韭菜評鑑依據

桃園珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台跨界演出

桃市小學生「Fun」手玩TV　有線電視媒體體驗營歡樂登場

桃園景福宮2025成年禮　300學子穿上「狀元服」歡喜轉大人

信義區七夕國際衝突？台男、土男為愛對決2印男　4人超商大亂鬥

LV推出龍蝦包「售價24萬」　業者曝熱銷程度：背起來不突兀

全民普發惹議！他上臉書號召「不領一萬補助台電」…41人參加

【黃國昌怒吼】千人走讀遭圍堵！ 高喊「賴清德執政人權變不見」場面失控

地方熱門新聞

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

《角頭》宣傳！瑞豐夜市瞬間被塞爆

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

珍珠海岸國際音樂節　音樂與籃球巨星同台

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

新北攜手英國藝術家　打造忠寮社區地景新亮點

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

青春尬舞也防騙！台南街舞+闖關活動嗨翻暑假

琥珀東福捐460萬高規格救護車守護市民健康

爵士樂結合美食　東海藝術街湧現人潮

3.5萬片光電板未清　彭啓明：延至9/5

詐騙集團利用貓池狂發簡訊勾人詐財遭警破獲

台南總舖師四季辦桌夏季場！米其林名廚聯手飄香四草

更多熱門

相關新聞

桃市暑期活動推廣媒體近用權　有線電視體驗營引領學童

桃市暑期活動推廣媒體近用權　有線電視體驗營引領學童

為鼓勵國小學生了解有線電視媒體產業進而推廣媒體近用權，傳達媒體識讀觀念，桃園市政府主辦有線電視媒體體驗營，由北桃園有線電視承辦規劃媒體識讀課程，國小學生實際參與有線電視媒體體驗營，實際了解媒體內容產製過程，其中不少小朋友坐上主播台播報新聞，當個小小記者主播，豐富有趣多元內容，讓小朋友在暑假結束前留下深刻印象。

即／桃機第三航廈附近火警！烈焰黑煙沖天

即／桃機第三航廈附近火警！烈焰黑煙沖天

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢運動公園旁2653坪地

寶佳逆勢布局　29.6億拿中壢運動公園旁2653坪地

桃園旅行業2天1夜花蓮踩線　媒合會互動熱絡

桃園旅行業2天1夜花蓮踩線　媒合會互動熱絡

桃園宜居地王　新光三越原址重建掀話題

桃園宜居地王　新光三越原址重建掀話題

關鍵字：

桃園韭菜花季品質香氣評鑑

讀者迴響

熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

美男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

趙露思新公司名稱藏爆笑諧音梗

莊瑞雄涉玩地下賭盤　北檢查無不法

4658萬遺產全給看護　家屬敗訴3關鍵

日本千萬級YouTuber結婚！曾陷劈腿大胃王風波

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

5年增44.5%！台積電2024人均薪資357萬

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面