地方 地方焦點

慶記者節　桃園市全媒體記者協會辦理「2025公益奉獻獎」揚善

▲桃園市全媒體記者協會辦理「2025桃園公益奉獻獎」揚善

▲邱奕勝議長（左三）頒發榮獲「2025桃園公益奉獻獎」得主。由左至右：翁明哲、劉世鴻、邱奕勝議長、全媒體理事長王俊欽、范玉雪、宋惠君、呂秀雪。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝九一記者節，桃園市全媒體記者協會30日在市議會大禮堂，舉辦「2025桃園公益奉獻獎」表揚大會，議長邱奕勝出席表揚大會歡喜指出，今天受獎的10位熱心公益人士，多半在桃園市公益活動經常出現的「老面孔」，隨著桃園人口日增，預估二年後可趕上北市人口，在各角落傳送愛與關懷的公益力量，具安定社會的重要功能。

▲桃園市全媒體記者協會辦理「2025桃園公益奉獻獎」揚善

▲邱奕勝議長（左四）頒發榮獲「2025桃園公益奉獻獎」得主。由左至右：馮開華、蔡美代、徐東榮、邱奕勝議長、理事長王俊欽、高瑞麟、陶錦翠（代表吳秉蓉。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝議長同時也頒發10位獲獎的公益單位和理事長們，「公益行善、人生加值」獎座，肯定對於打造祥和社會的付出。全媒體記者協會理事長王俊欽表示，全媒體記者協會慶祝九一記者節，從感恩中出發，深信媒體人應運用媒體力量「揚善」，自2023年開始舉辦「桃園公益奉獻獎」，感恩議長邱奕勝幕後力助活動持續辦理。▲桃園市全媒體記者協會辦理「2025桃園公益奉獻獎」揚善

▲市議員林政賢（左三）頒贈榮獲「2025桃園公益奉獻獎」得主禮品。（圖／記者楊淑媛攝）

今年受表揚的10位熱心公益人士分別是：
1、國際獅子會300B5區創區總監翁明哲。2、桃園市高中小學家長會長協會理事長劉世鴻。3、桃園市讓飛揚公益慈善協會理事長范玉雪。4、桃園市生香文教關懷協會理事長宋惠君。5、桃園市築夢家族社區兒童發展協會理事長呂秀雪。6、桃園市第二專長發展協會理事長馮開華。7、桃園市身心障礙聯盟理事長蔡美代。8、桃園市樂天宮主任委員徐東榮。9、桃園市南崁文化協會理事長
高瑞麟。10、桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉。

表揚大會中，市議員林政賢、全媒體記者協會理事長王俊欽並代表協會，致贈每位受獎人禮品，同時邀請受獎 人分享公益行善的座佑銘，國際獅子會300B5區創區總監翁明哲總監說，做公益就是要「捨得」，有捨必有得。讓愛飛揚公益慈善協會理事長范玉雪表示，做公益要「歡喜做、甘願受」。

生香文教關懷協會理事長宋惠君和築夢家族社區兒童發展協會理事長呂秀雪共同認為做公益要「即時」。桃園市第二專長發展協會理事長馮開華說，做公益會有許多善心人士加入，所以公益路上「不孤單」。桃園市樂天宮主任委員徐東榮說，樂天宮發揚供奉主神媽祖「慈悲博愛」精神，希望成為安定地方的助力。桃園市新移民女性關懷協會行銷長楊禮琳說，協會近年來做了很多新台共創活動和講座、讓新住民朋友不再生活在過去同溫層中，並且透過新住民姐妹的語言和文化能力，走出家庭、展現經濟力和創造力，進而投入地方公益，打造和諧社會。

慶記者節　桃園市全媒體記者協會辦理「2025公益奉獻獎」揚善

記者節桃園市全媒體2025桃園公益奉獻獎揚善

