大陸 大陸焦點 特派現場

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

▲▼亞太和平研究基金會30日舉行「中共舉辦『93閱兵』活動內外目的與意涵」座談會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員葉望輝。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中共將於9月3日在天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80周年的閱兵活動，美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員葉望輝（Steve Yates）認為，中共本次閱兵的政治意涵大於軍事意涵，試圖以歷史修正主義方式及藉由統戰與政治論述重新打造二戰歷史敘事，抹煞中華民國存在之事實。

亞太和平研究基金會30日舉行「中共舉辦『93閱兵』活動內外目的與意涵」座談會，人在美國的葉望輝透過視訊與會。他表示，中共企圖透過此次紀念活動，向全世界投射出一個形象，就是中共在二戰時期是反法西斯、反極權的，也希望能讓大家覺得中共在現今的世界、秩序、危機下，與過去扮演同樣的角色，「但我相信台灣的每個人都知道，這其實是個謊話。」

葉望輝指出，在習近平的領導之下，中共已經採取此種新的修正主義，但大家都知道，二戰時中共其實是節節敗退，根本沒有去打日軍，也沒有跟美國的聯軍對抗邪惡的軸心國，現在中共要做的是重新打造自己的故事，讓大家認為中華人民共和國在全世界扮演新的角色，「他們就是要去假裝說，現在的中國跟過去一樣，是支持自由、支持世界的秩序、穩定，並且反極權。」

▼亞太和平研究基金會「中共舉辦『93閱兵』活動內外目的與意涵」座談會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲▼亞太和平研究基金會30日舉行「中共舉辦『93閱兵』活動內外目的與意涵」座談會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

葉望輝說，基本上，現在中共要做的就是抹煞中華民國曾經在歷史上的重要角色，希望能讓中華民國被邊緣化，這可以說是「九三閱兵」中共非常重要的目標，透過政治作戰的論述，達到這個目標。

葉望輝坦言，台灣一直都是這種政治作戰的接收端，大家都非常清楚這些手段，但很多美國人並不了解，美國人現在所看到的就是中共展示軍武、秀肌肉，覺得中共非常強大。

葉望輝指出，很多人，包括他自己，都不希望發生戰爭，也不希望跟中共打起來，但這反而讓中共有機可乘，因為他知道很多國家並不想要戰爭，就藉此營造出像是過去，幫助世界結束二次世界大戰的強權形象。

葉望輝也強調，現在華府正對中共保持懷疑態度，美國的盟友也隨之進行戰略調整；同時，中共、北韓與俄羅斯領導人在俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰事仍持續背景下齊聚，也使美國高度警覺。

08/29 全台詐欺最新數據

金正恩激動飆淚！　彎腰擁吻男童「別哭」
快訊／11縣市大雨特報！　下到晚上
女友死家中「腫脹發黑」　男砸醫院被捕！恐伴屍2至3天
AV女優揭「角頭變Ｘ頭」真相！　網質疑露點是特效
網紅揭「日本婚禮手冊」狂列32細節　一票人驚：台灣很多都NG
快訊／台北飆37.3度！　8縣市「高溫警示」
高雄命案現場畫面曝光！　姐弟戀同居「女亡滿牆血」

