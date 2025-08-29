鹿草鄉低碳小旅行 鄉長化身司機開箱盲盒式旅行

▲鹿草鄉長開特斯拉帶路，兩天一夜驚喜低碳小旅行開跑 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

想來一趟不一樣的旅行嗎？嘉義縣鹿草鄉推出全新玩法「兩天一夜低碳驚喜小旅行」！不只主打永續旅遊，這次還有超特別亮點：鄉長嚴珮瑜親自化身「專屬司機」，開著 Tesla Model X 從嘉義高鐵站接送旅人，帶大家走進只有在地人才知道的鹿草祕境。

這趟行程不只是拍照打卡，而是要讓大家真正走進鄉間，體驗農場、文創小店和隱藏版美食。鹿草特別設計「盲盒式旅行」，每一站都充滿未知驚喜，讓參加者在探索中感受農業新風貌、文化故事和永續生活的魅力。

活動還集結 11 家在地品牌，共準備上百份超豐富好禮！從特色農產品、手工皂，到餐飲集團餐券、民宿住宿券，涵蓋吃、住、玩、買一次到位。參加活動不僅能體驗小旅行，還有機會把豐富獎項帶回家。

參與方式超簡單，只要到 Facebook 或 Threads 依規則互動，就能抽獎。特別加碼的是：Threads 上「愛心數最高」的參加者，可直接免費獲得 Tesla 兩天一夜遊程；另外還有三位幸運兒能拿到「高鐵雙人來回票＋鹿草在地民宿住宿」。

鹿草鄉公所表示，這次要用最環保、最有趣的方式，邀請大家重新認識鹿草，發現它不只是農業鄉鎮，更是結合環境、文化與產業的新亮點！