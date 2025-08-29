從幼稚園開始常吃！　8歲陸童「愛吃辣條」竟確診結腸癌

▲男童從幼稚園開始愛吃辣條。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名8歲男童近日被診斷出「結腸癌」，原因竟是他從幼稚園開始，常吃「辣條」，還有泡麵，導致頻繁腹痛，才來就醫。醫師無奈表示，孩子腸胃道發育未完全，頻繁食用高油高鹽的食物，會造成損傷甚至是病變。

據《大象新聞》報導，醫師指出，辣條含高鹽（單包鈉含量可達日均需求50%）、辛辣添加劑及工業油脂，長期攝取會持續刺激腸黏膜，誘發慢性炎症，增加DNA突變風險，導致腸道菌叢紊亂，減少短鏈脂肪酸生成（保護腸黏膜的關鍵物質），削弱抗癌能力。

醫師表示，兒童腸道屏障功能未發育完善，對化學刺激較敏感，長期損傷可能加速癌前病變。

▲男童還常吃泡麵。（示意圖／VCG）

他還說道，恐還會引發家族腸癌史風險提高2至10倍，「兒童腹痛、排便習慣改變易被誤認為消化不良，確診時多已晚期，若出現持續性腹痛或排便後不緩解；血便、黑便；腹瀉與便秘交替出現；不明原因消瘦、貧血等應盡速就醫。」

報導指出，世衛組織將加工肉列為1類致癌物，而辣條等零食風險類似（取決於攝取頻率及基礎健康狀況）。近10年，青少年大腸癌發生率成長40%，最小病例僅8歲（此事件非孤例），兒童腸癌侵襲性強，但早期發現（Ⅰ期）5年存活率可達90%。