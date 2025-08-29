　
社會 社會焦點 保障人權

葉林傳涉貪爆「人肉精品店」案外案　20個月海削2.6億...通關密語曝

▲▼葉林傳交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲葉林傳涉圖利遊藝場遭起訴，經營色情養生館色情行業2年狂賺2.6億也偵結。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

國民黨籍副議長葉林傳涉以人頭經營「欣欣電子遊藝場」，並操弄自治條例增設「溯及豁免條款」，圖利314萬元，依貪污圖利及供給賭博場所罪起訴葉及林奕宏等人。檢另查出，林奕宏還涉經營「御之殿養生館」及3家宛如「人肉精品店」的生活館，以「音樂」「破關」為暗語進行性交易，20個月海削逾2.6億元，25人同遭起訴，2案合計起訴33人。

2007年7月起，「欣欣電子遊樂場」由林奕宏掛名負責人，實際則由葉林傳主導，場內陳列多款賭博性電玩機台。隨後台北市府為禁絕賭博性電玩，規定業者申請設置須符合「資本額至少1億元、距離學校1公里以上、營業面積超過1000平方公尺」等門檻，幾乎斷絕後續營業可能。

2012年10月，王翊名、林奕宏、張光偉、余晨輝共同出資，在中山區開設「御之殿養生館」，外觀是合法美容按摩，裡頭卻以「一節」（或「一支」）50分鐘固定收費2300元為交易單位。館方先抽頭400元，其餘由小姐、經紀人、幹部分帳（俗稱「拆帳」）。

余晨輝掛名登記負責人，實際擔任店長，負責協助男客挑選小姐、看監視器注意警方臨檢。店內設有「警示燈號」，一旦臨檢，燈一亮，小姐立刻停手撤進休息室，幹部趕緊清理現場跡證，避免被逮。每日營收再由余晨輝送到王翊名蘆洲住家交帳，御之殿直到2014年6月才停業。

2019年2月，王瑞恆、蔡姓、許姓、徐姓等21人再度合流，經營3家「生活館」，規模更大更隱密。交易過程完全靠「暗語」溝通，例如「加值」、「音樂」、「手工」等於半套，行情價格落在2300至3200元；「體育」、「破關」等於全套，費用從3200元起跳。

交易不僅限於館內包廂，小姐也會帶客人到鄰近薇閣精品旅館「開房間」。所有費用都以現金支付，避免留下紀錄。館方固定抽頭400元，其餘再拆帳。

3家「色情生活館」自2022年8月至2024年4月，短短20個月不法獲利就高達2億6496萬1369元。2024年5月15日，檢調持北院搜索票，突襲王翊名蘆洲住家與經營的當舖，現場查扣不法所得現金954萬6058元。

台北地檢署抽絲剝繭後，今共起訴33人，並分為三大案。其一是「色情館」，王翊名、林奕宏、張光偉、余晨輝等4人經營「御之殿養生館」，王瑞恆、林奕宏等21人再開三家「生活館」全案依《刑法》意圖使女子與他人為性交或猥褻行為而媒介、容留罪起訴，共25人，並依法追徵不法所得2億6496萬元。

其二是「劉維中洩密案」，劉維中為護女多次翻拍系統資料通風報信，遭依《刑法》公務員洩漏國防以外之秘密罪起訴；其三是「欣欣電子遊藝場案」，國民黨籍副議長葉林傳與林奕宏、紀文奇等7人，因圖利314萬元，遭依《貪污治罪條例》圖利罪及《刑法》意圖營利供給賭博場所罪起訴。

