逃逸移工駕贓車遇警拚命逃　外送員路過助攻...載警追捕逮人

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名范姓越南逃逸移工涉嫌駕駛懸掛失竊車牌的贓車，遇到巡邏警車攔查時，范男加速逃逸、多次逆向並闖紅燈，後來范嫌棄車後步行逃竄，一名外送員騎機車路過，警員急中生智跳上機車，迅速在附近草叢逮捕趴地的范嫌，依竊盜和公共危險等罪嫌移送偵辦。

▲竹南警方圍捕逃逸移工，外送員載警員迅速逮捕移工歸案。（圖／翻攝社會事新聞影音）

竹南警分局今（29日）表示，25日傍晚約6點左右，竹南派出所巡邏警車路過龍鳳漁港附近，發現前面白色轎車懸掛失竊車牌，警方鳴笛示意停車受檢，范姓駕駛（36歲）起初假意配合，緊接著駕車加速逃逸；逃竄過程中，范嫌沿龍山路朝佳北二街方向逃竄，途中多次逆向行駛並闖紅燈，嚴重威脅其他用路人安全。

▲竹南警方圍捕逃逸移工，外送員載警員迅速逮捕移工歸案。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方立即通報啟動線上攔截圍捕機制，最終在竹南鎮仁愛路國道3號橋下成功攔下該車，但范嫌棄車後徒步逃逸；追捕過程中，警方發現一名外送員路過，焦急高喊：「載我！載我！」外送員二話不說熱心協助，搭載員警加速前進，最終在附近草叢中發現趴地藏匿的范嫌，順利逮捕歸案。

警方調查，范嫌為逃逸移工，涉案轎車除懸掛失竊車牌外，本身也是一輛贓車，警訊後依竊盜罪及公共危險罪嫌將范嫌移送偵辦，並持續追查相關車輛來源與是否涉其他不法情事。