快訊／女子東勢大橋墜溪　警消沿大甲溪搜尋

▲女子在台中市東勢大橋墜落溪底，警消20多人沿大甲溪沿線搜尋。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢區東勢大橋今(28)日晚間6時30分左右，員警目擊一位中年女子不慎墜落溪中，目前員警及消防人員沿大甲溪搜尋中。

傍晚6時許就有民眾有一名年約45歲的中年女子騎機車停於靠土牛東勢大橋旁，員警開車經過目擊該女子從橋墩上墜落下去，立即停車查看並通報勤務中心，目前東勢警分局及東勢、石岡消防隊共派出20多名人員，從墜落點沿溪搜尋，並出動橡皮艇設置攔截網搜索女子下落。