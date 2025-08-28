嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」



一名旅遊業者控訴，某房仲公司8月初舉辦日本沖繩4日員工旅遊，結果部分選擇自由行的員工選擇卻一路「蹭團」，不僅嘲諷跟團同事「當冤大頭」，還要求導遊免費解說與翻譯，最終雙方在景點及飯店多次爆發爭執，旅程大受影響。

臉書粉專「靠北旅遊業」發布一篇業者的投稿，內容提到某房仲公司5月初洽談員工旅遊時，原訂人數為16至18人，最後僅10人報名跟團，其他人嫌團費高昂，選擇領取公司補助後自行安排旅程，然而10名員工和他依計畫順利抵達沖繩後，卻在機場遇到未報名跟團的同事。

業者指出，那些自由行的員工在午餐時，竟刻意調侃跟團的10名員工是「冤大頭」，並稱他們搭廉航、住同樣飯店、自行租車自駕，花費比跟團便宜1萬5000元，還能拿這筆差額吃喝玩樂、綽綽有餘，一番話讓跟團主辦人相當不悅，現場氣氛僵硬。

不僅如此，這些自駕員工後來甚至一路開車尾隨旅行團的巴士到景點，還直接加入導遊的解說行程，並要求導遊協助拍照、翻譯購物，讓業者實在看不下去，「我打LINE跟導遊說他們是自駕，跟我們團體無關，不用理會他們。」

對此，導遊得知狀況後先是向跟團的員工致歉，並明確拒絕自由行員工的請託，強調他們不是團體客人，沒有付小費，也不在原訂的服務義務範圍內，結果對方卻反嗆「公司有付錢，你就得服務我們」，以致於雙方在美國村停車場爭吵長達3小時，原先行程也因此受影響，最終跟團的一行人自理晚餐後就回飯店休息。

然而，自由行到了飯店後又在大廳等候導遊，要求導遊協助他們更換此前訂錯房型的房間，因飯店表明需加價升等成雙人房，他們拒絕支付額外費用，仍希望導遊協助出面解決。

導遊最後僅安排好參團員工的住宿，明確表示不會處理與非跟團員工有關的問題後便離開，還向業者無奈道「搞不好明天他們一樣會跟在巴士後面，跟著我們」。業者對此則感嘆，「台灣人怎可以這樣無恥！」

貼文引起網友熱議，大家紛紛表示「台灣人的水準並沒有很高，再者沒錢真的不要去旅遊，糟蹋別人也侮辱自己」、「快告訴我是哪些人，我買房子一定先去問他們，問完以後找別人買」、「臉皮厚的程度不是普通人」、「以前是有理走遍天， 現在是無恥走遍天下」、「好想知道自駕的員工在旁邊等到最後是如何？還有後續幾天的八卦」。

