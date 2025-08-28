　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」

一名旅遊業者控訴，他日前接待某房仲公司的日本沖繩員工旅遊，結果原先沒有跟團的人卻來要求導遊服務，讓全體成員心情大受影響。（示意圖，與當事人無關／Unsplash）
▲一名旅遊業者控訴，他日前接待某房仲公司的日本沖繩員工旅遊，結果原先沒有跟團的人卻來要求導遊服務，讓全體成員心情大受影響。（示意圖，與當事人無關／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名旅遊業者控訴，某房仲公司8月初舉辦日本沖繩4日員工旅遊，結果部分選擇自由行的員工選擇卻一路「蹭團」，不僅嘲諷跟團同事「當冤大頭」，還要求導遊免費解說與翻譯，最終雙方在景點及飯店多次爆發爭執，旅程大受影響。

臉書粉專「靠北旅遊業」發布一篇業者的投稿，內容提到某房仲公司5月初洽談員工旅遊時，原訂人數為16至18人，最後僅10人報名跟團，其他人嫌團費高昂，選擇領取公司補助後自行安排旅程，然而10名員工和他依計畫順利抵達沖繩後，卻在機場遇到未報名跟團的同事。

業者指出，那些自由行的員工在午餐時，竟刻意調侃跟團的10名員工是「冤大頭」，並稱他們搭廉航、住同樣飯店、自行租車自駕，花費比跟團便宜1萬5000元，還能拿這筆差額吃喝玩樂、綽綽有餘，一番話讓跟團主辦人相當不悅，現場氣氛僵硬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，這些自駕員工後來甚至一路開車尾隨旅行團的巴士到景點，還直接加入導遊的解說行程，並要求導遊協助拍照、翻譯購物，讓業者實在看不下去，「我打LINE跟導遊說他們是自駕，跟我們團體無關，不用理會他們。」

對此，導遊得知狀況後先是向跟團的員工致歉，並明確拒絕自由行員工的請託，強調他們不是團體客人，沒有付小費，也不在原訂的服務義務範圍內，結果對方卻反嗆「公司有付錢，你就得服務我們」，以致於雙方在美國村停車場爭吵長達3小時，原先行程也因此受影響，最終跟團的一行人自理晚餐後就回飯店休息。

然而，自由行到了飯店後又在大廳等候導遊，要求導遊協助他們更換此前訂錯房型的房間，因飯店表明需加價升等成雙人房，他們拒絕支付額外費用，仍希望導遊協助出面解決。

導遊最後僅安排好參團員工的住宿，明確表示不會處理與非跟團員工有關的問題後便離開，還向業者無奈道「搞不好明天他們一樣會跟在巴士後面，跟著我們」。業者對此則感嘆，「台灣人怎可以這樣無恥！」 

貼文引起網友熱議，大家紛紛表示「台灣人的水準並沒有很高，再者沒錢真的不要去旅遊，糟蹋別人也侮辱自己」、「快告訴我是哪些人，我買房子一定先去問他們，問完以後找別人買」、「臉皮厚的程度不是普通人」、「以前是有理走遍天， 現在是無恥走遍天下」、「好想知道自駕的員工在旁邊等到最後是如何？還有後續幾天的八卦」。

延伸閱讀
「拖吊界蘇志燮」紅了！女網友嗨喊：把我心拖走　他曝感情狀況
公婆躲開銷稱「老了沒錢」！全家月花逾4萬　媳怒搬走：吃米不知米價
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」
曹興誠輸棋沒捐1500萬？告翁曉玲「求償4000萬」…一審慘
老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網
快訊／陳歐珀續押禁見！
快訊／媽媽餵道歉了！
浴室常見1物超髒！醫警告「細菌黴菌全抹身上」　恐引致命感染
超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業高官全脫身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／媽媽餵「配方奶粉含糖量如可樂」道歉了：用詞不精確

石崇良喊最想解決「急診壅塞」　5措施拚分流、擴大住院量能

嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」

6.0強震狂搖！理工爸脫口「超專業1句」　兒笑翻：不愧是搞結構的

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

快訊／媽媽餵「配方奶粉含糖量如可樂」道歉了：用詞不精確

石崇良喊最想解決「急診壅塞」　5措施拚分流、擴大住院量能

嫌員旅貴！一行人自駕卻尾隨跟團車　嗆導遊「公司付錢就得服務」

6.0強震狂搖！理工爸脫口「超專業1句」　兒笑翻：不愧是搞結構的

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

帶著愛寵回家！新北動保認養會送嫁妝　助毛寶貝告別流浪

天婦羅天花板「元一天婦羅」落腳台北就摘星　價格、預約方式一次看

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

退潮後隱藏版美味！東北角「鐵甲石鱉」　Q彈鮮甜夏日必嚐

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄　歌曲搜尋次數爆增400％

三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

6.0強震　他見日期「農曆7月5日」驚：被龍樹諒說中

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

即／稱「配方奶粉含糖量如可樂」　媽媽餵道歉了

「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告：恐加速老化

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面