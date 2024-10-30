超思案關鍵人「日本返台」接受偵訊中　北檢查扣6922萬存款

▲超思公司負責人秦語喬(圖)的女兒吳諭非旅居日本，自行返台為進口蛋圖利案說明。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

去年蛋荒期間，政府專案補助業者進口雞蛋，爆發超思公司圖利案，台北地檢署日前以被告身分傳訊前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、以及現任農業部長陳駿季等3人，居間聯繫購蛋的關鍵人物，超思負責人秦語喬女兒吳諭非，今天自行從日本搭機返台，現正在台北市調處接受訊問中。

此外，超思公司及吳姓被告涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得6922萬2500元，為保全犯罪所得之追徵，承辦檢察官唐仲慶已聲請法院裁定核准扣押超思公司、吳諭非及相關人銀行帳戶，合計6922萬2500 元，確保將來法院諭知追徵沒收犯罪所得。

根據監察院調查報告，2021年農曆春節期間，國內因禽流感疫情造成雞蛋短暫供應不足，農業部在2022年及2023年補助中央畜產會，辦理雞蛋緊急調度及產銷調節相關計畫，到了2023年1、2月間，因國內連續低溫與早晚溫差大，雞隻生理狀況緊迫，蛋雞大量減少，再次辦理緊急調度。

▲農業部前部長陳吉仲日前以被告身分到北檢接受訊問。（資料照／記者劉昌松攝）

由於畜產會海外買蛋的經驗，只有2019年間透過日方代理商吳諭非協助採購，因此2022年緊急採購需求時，也是透過吳諭非牽線，與亮采生物科技公司簽約進口日本雞蛋，到了下半年，畜產會改以「現貨購買」模式，向超思公司採購16批、2500萬顆日本雞蛋。

但是超思在2022年9月才登記設立公司 ，卻提前在8月就與畜產會簽署「履約情形確認書」，且登記負責人秦語喬是吳諭非的母親，監察委員約詢農業部官員與畜產會職員更發現，這幾年來，其實都是吳諭非1個人身兼公司代表、日方代理商及超思公司(貿易進口商)等3角色，以一條龍方式辦理日本雞蛋進口作業。

相關進口蛋爭議在2023年爆發後，在野立委先後告發農業部前部長陳吉仲等人涉嫌貪瀆等罪，台北地檢署檢察官唐仲慶9月首度指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索並約談秦語喬等8名疑似涉案官商到案。

10月28日再傳喚前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、以及現任農業部長陳駿季等3人以被告身分到北檢說明後請回。全案持續朝公務員圖利、業者加重詐欺等方向偵辦。