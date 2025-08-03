陳玉珍懷疑圖利喊砍國土韌性預算　綠委轟惡意阻擋：雞蛋裡挑骨頭

▲民進黨立委許智傑。（圖／民進黨立委許智傑國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委陳玉珍昨公開主張，可將規模5450億「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」 中，國土安全韌性預算修掉，這樣普發現金1萬元就不用舉債，引發綠營痛批置國安於不顧、引狼入室。陳玉珍今（3日）解釋，4100億是為了美國對等關稅編列的特別預算，國防安全跟產業無關，且還限制性招標，令人懷疑只有綠友友才可以得標。對此，民進黨立委許智傑認為，藍委根本雞蛋裡挑骨頭，請陳玉珍站在中華民國台灣角度思考，不要再惡意阻擋了。

藍白7月11日挾席次優勢，三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，將原本的台電撥補千億拿掉，改花2350億普發一萬，原本4100億的預算規模，也變為5450億元，導致需要額外舉債。而通過的預算條例中，也包含國土安全韌性1500億預算，用於國防部強化通資電基礎設施等、以及海巡署因應中國小艇偷渡與電纜安全挑戰購買相關設備等。陳玉珍昨（2日）受訪時表示，到時候修法可以把韌性預算修掉，這樣普發現金就不用舉債了。

陳玉珍今（3日）解釋，「這次編列這個1500億元，讓我有那種超思雞蛋的既視感」，趁產業受關稅之苦時，又用限制性招標來編一些跟產業無關的預算，1500億還遠超過要給產業的900多億，且裡面還規定要用限制性招標，讓人懷疑只有綠友友才可以得標，所以刪除1500億，讓百姓扎扎實實拿到現金1萬元，而不會讓政府有偷渡的機會，如果政府要編國防的特別預算，就另外再編列特別預算。

對此，許智傑痛批，國民黨立委根本是雞蛋裡挑骨頭，特別預算編列寫得那麼清楚，有關稅、有國土韌性，這些都很重要，請陳玉珍站在中華民國台灣的角度思考，支持相關預算，不要再惡意阻擋了。

而針對海委會主委管碧玲昨提到，海巡已經陷入賒帳窘境，未來海巡「科技轉型」亟需的「國土防衛韌性特別預算」，甚至已請台船讓他們賒帳交船，而陳玉珍卻揚言要刪除1500億國土安全韌性預算，許智傑直言，國民黨真的太誇張了！國土安全相當重要，中國三無漁船多次越界，是相當頭痛的問題，藍委不該再不理性亂刪預算，應該做海巡人員的後盾，提升科技執法，強化防衛海域的能力。