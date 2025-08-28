薔薔開除元老員工Song「資遣費、月薪曝光」哽咽：我沒有虧欠他

▲薔薔開除元老員工。（圖／翻攝自薔薔IG）



記者施怡妏／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）26日拍片透露開除元老級員工，27日開直播，證實被資遣的人就是「Song」，同時也心碎列出對方的4大惡行。薔薔指出，Song在8月14日正式離職，該給的薪水、資遣費都有給，並且曬出資遣同意書，上面清楚寫道，Song的7月份薪資為8.5萬元，按照勞資法規定，給出13.6萬元的資遣費。

薔薔在直播中解釋開除Song的原因，委屈到數度哽咽，「我要讓他走一定有理由，他已經有非常多的特權了，但沒有那個工作上的態度和默契，那就沒必要了」。薔薔也在直播中曬出與Song簽署的資遣合約，上面清楚寫著，7月份薪資8.5萬元，按照勞基法的規定計算，資遣費給出13.6萬元。

薔薔坦言，很感謝對方過去的付出，不管是資遣費還是假，「該給的不該給的，我全都給了，我從來沒有虧欠他」，原本薔薔不想把話說太絕，但卻被網友質疑、抹黑，因此選擇站出來說明。

▲薔薔過去對Song超級照顧。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）



對於薪資，留言區的網友分成兩派，「薔薔給得很大方，應該已經算很好的老闆了」、「攝影、剪輯、企劃、私人助理，完全沒自己的生活，一個月才8萬5」、「我認為薪水真的太低了，畢竟是他一路跟著薔薔上來的」、「是他帶起一波頻道流量欸，才領8.5萬真的很少」。

不過，也有網友理性分析，「這工作基本上如果有出國等同於出差，把出差費+24小時上班待命算進去，真的還好，不能單看數字說話，影片創作者的員工在影片上看起來很爽可以一起出國，但卻往往忽略了背後的其他工作量」、「看他那個數字是指最後一個月的薪資，然後最後幾天薪資也不太一樣，或許他是浮動，不得而知」、「8萬5高於台灣平均薪資，不代表老闆真的很佛。出國去玩跟國外出差，在很多產業都是外面的人看著很羨慕，實際在執行任務的時候，跟花自己的錢出國玩完全不一樣的概念。」