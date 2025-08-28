李洋接首任運動部長被質疑　他曝7點力挺嗆酸民：你行？你來

▲李洋（右）接運動部長被質疑太年輕。（圖／翻攝李洋臉書）

圖文／CTWANT

兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋9月接任首任運動部長，他發文表示，「新的旅程，初心不變。」不過卻出現質疑他太年輕、資歷不足的聲音。對此，前民進黨立委鄭運鵬發文7點力挺李洋，也建議面對酸言酸語只要回，「你行？你來」就好。

鄭運鵬在臉書發文，設置運動部目的跟傳統的八部二會功能不同，這是時代的產物，業務量跟預算可能比不上交通部經濟部的一個老局處，「但在關鍵的體育獎項、運動員上如果有好的成績，一定能夠發揮『團結國家』的力量，看看世界杯足球賽光入圍就夠讓一個國家嗨好幾年、鈴木一朗大谷翔平的影響連日本這種棒球大國都為之瘋狂，大家就可以想像了。」

▲前民進黨立委鄭運鵬發文挺李洋。（圖／CTWANT資料照）

鄭運鵬說，運動部應該扮演培養明星（個人或項目）的角色，首任部長選擇運動明星無疑能夠帶來強大象徵效應，對於很多人嫌李洋太年輕，鄭運鵬指出，「運動員的巔峰時期本來就不長，即使請到多年前的金牌得主，一定也會被嫌當部長太年輕、沒資歷。」

鄭運鵬表示，李洋一定知道他的背景沒有行政資歷，也可能會被體育界指指點點，但李洋習慣承受巨大壓力，「我認為他心理有底，即使可能有些面向沒那麼快上手，但一定有所準備。」

鄭運鵬說，台灣有人對運動員有歧視，認為他們就是不會讀書、頭腦不夠靈光，據科學研究，高階的運動員也代表高智商，雖沒投入學業，但至少頭腦靈光，「李洋部長可以幫助家長們改變對子女投入運動的觀念。」

鄭運鵬指出，台灣是個充滿惡意的特殊環境，沒有「政治歸政治，體育歸體育」這事，所以不管大家在網路上看到任何酸言酸語，「建議只要回『你行？你來』就好，反正這種咖小帳號一來也不可能拿奧運金牌，二來也不會有人找他當部長。多給李洋鼓勵吧！」

