川普健康疑雲？手背驚見「大範圍瘀青」　白宮醫師解釋了

▲川普與李在明會晤時，被發現手背大面積瘀青。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

79歲的美國總統川普又傳出健康疑慮，他近日公開亮相時，被拍到手背出現大範圍瘀青，甚至曾有塗粉底掩飾的跡象，引發外界揣測。不過，白宮已經出面闢謠。

川普22日在白宮橢圓形辦公室公開露面時，右手背可見一塊明顯的淺色粉底痕跡，25日與南韓總統李在明會晤時，瘀傷狀況更加明顯。此前，他與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩會晤時，也都曾被拍到手背瘀青，或者塗粉底掩飾的照片。

事實上，早在7月17日，白宮就證實川普確診「慢性靜脈功能不全」（chronic venous insufficiency），這是一種常見的靜脈疾病。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）當時表示，川普右手手背瘀傷、腿部腫脹之後，接受了醫學檢查，並且得出上述診斷結果。

白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）說明，「慢性靜脈功能不全」是良性且常見的疾病，總統手部瘀傷的狀況「與頻繁握手造成的軟組織輕微刺激，以及服用阿斯匹靈作為心血管預防用藥」的情況相符。

BBC、今日美國等外媒報導，「慢性靜脈功能不全」在70歲以上長者身上相當普遍。隨著年齡增長，靜脈瓣膜弱化，腿部血液較難送回心臟，在下肢聚積並且導致腫脹。不過專家強調，外界猜測川普中風的說法毫無根據。