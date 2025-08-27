快訊／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

記者柯沛辰／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時11分宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震，震央在宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里，屬於中層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為宜蘭縣、台北市，震度3級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市。
許多網友紛紛留言，「新竹很有感」、「台北很搖」、「非常之大，可怕」、「五股也超大的，上下震」、「地震前一秒，我有聽到地鳴聲」、「中部無感，願大家都平安」、「鶯歌很大力，警報有響」、「台北嚇死」。
▼國家級警報。（圖／ETtoday新聞雲）
推薦閱讀
快訊／宜蘭近海21:11發生6.0地震 網友嚇壞：先上下再左右狂搖
宜蘭6.0地震！破6萬人同時在線關注：台北好久沒這麼有感
晚間規模6.0深層地震「全台有感」 氣象署：為獨立事件
快訊／北台灣6.0地震狂搖！台電說明最新供電狀況 核電廠皆無異常
快訊／專家示警「地震活躍期來了」 今年全球規模6以上已90起
地表快速抖動！6.0地震112km海底震央曝 北部人：龜山島要噴火了
讀者迴響