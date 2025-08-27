Logo埋伏筆？蘋果秋季發表會進入倒數　五大新品傳聞一次看

▲蘋果秋季發表會進入倒數階段 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果宣布將於美國時間9月9日上午10點（台灣時間10日凌晨1點）舉辦秋季發表會，主題為 「Awe Dropping」。外界普遍認為焦點將落在新一代iPhone 17 系列、Apple Watch Ultra 3，以及AirPods Pro 3。

除了新品亮相，這次發表會邀請函上的Apple Logo也暗藏玄機。根據《彭博》科技記者古爾曼（Mark Gurman）指出，Logo的橘色色調，可能正是新款iPhone 17 Pro將推出的亮橘（或銅色）新色；而淺藍色則呼應傳聞中的iPhone 17 Air配色。至於發表會主題「Awe Dropping」，更被視為影射超薄新機將帶來「Jaw Dropping」的震撼。

以下整理五大新品傳聞：

1. 史上最薄 iPhone

新機傳將命名為iPhone 17 Air，厚度僅約5.5毫米，為史上最薄iPhone。為了輕薄，僅保留單鏡頭設計，電池續航力則可能縮水。

2. Apple Watch Ultra 3 首度支援衛星連線

Ultra 3傳將具備衛星緊急求救功能，能在無網路的偏遠地區發出SOS訊號。不過此功能僅限Ultra系列，Apple Watch Series 11暫不支援。

3. AirPods Pro 3 加入心率偵測

AirPods Pro 3預期在音質、主動降噪與外型上全面升級，最大亮點是新增 入耳式心率監測，類似Powerbeats Pro 2的功能。

4. iPhone 17 Pro 系列相機大改

Pro系列相機模組改為大型膠囊狀設計，傳支援4800萬畫素望遠鏡頭與最高8倍光學變焦，機背材質則改為鋁金屬，耐用度提升。

5. 新配色與全新保護殼

除了Logo暗示的新色，iPhone 17 Pro將首度推出亮橘（銅色），而iPhone 17 Air則是淺藍色。蘋果同時將推出新材質 「TechWoven」 保護殼，以取代評價不佳的FineWoven，並設計支援掛繩的小孔位。

蘋果發表會將於官網、YouTube 與 Apple TV App同步直播。無法即時收看的用戶，若無法即時收看，也可以鎖定ETtoday科技雲，我們將帶來最快速、最完整的發表會整理報導。