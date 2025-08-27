　
3C家電

Logo埋伏筆？蘋果秋季發表會進入倒數　五大新品傳聞一次看

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲蘋果秋季發表會進入倒數階段 。（圖／蘋果官網） 

記者吳立言／綜合報導

蘋果宣布將於美國時間9月9日上午10點（台灣時間10日凌晨1點）舉辦秋季發表會，主題為 「Awe Dropping」。外界普遍認為焦點將落在新一代iPhone 17 系列、Apple Watch Ultra 3，以及AirPods Pro 3。
除了新品亮相，這次發表會邀請函上的Apple Logo也暗藏玄機。根據《彭博》科技記者古爾曼（Mark Gurman）指出，Logo的橘色色調，可能正是新款iPhone 17 Pro將推出的亮橘（或銅色）新色；而淺藍色則呼應傳聞中的iPhone 17 Air配色。至於發表會主題「Awe Dropping」，更被視為影射超薄新機將帶來「Jaw Dropping」的震撼。
以下整理五大新品傳聞：
1. 史上最薄 iPhone
新機傳將命名為iPhone 17 Air，厚度僅約5.5毫米，為史上最薄iPhone。為了輕薄，僅保留單鏡頭設計，電池續航力則可能縮水。
2. Apple Watch Ultra 3 首度支援衛星連線
Ultra 3傳將具備衛星緊急求救功能，能在無網路的偏遠地區發出SOS訊號。不過此功能僅限Ultra系列，Apple Watch Series 11暫不支援。
3. AirPods Pro 3 加入心率偵測
AirPods Pro 3預期在音質、主動降噪與外型上全面升級，最大亮點是新增 入耳式心率監測，類似Powerbeats Pro 2的功能。
4. iPhone 17 Pro 系列相機大改
Pro系列相機模組改為大型膠囊狀設計，傳支援4800萬畫素望遠鏡頭與最高8倍光學變焦，機背材質則改為鋁金屬，耐用度提升。
5. 新配色與全新保護殼
除了Logo暗示的新色，iPhone 17 Pro將首度推出亮橘（銅色），而iPhone 17 Air則是淺藍色。蘋果同時將推出新材質 「TechWoven」 保護殼，以取代評價不佳的FineWoven，並設計支援掛繩的小孔位。
蘋果發表會將於官網、YouTube 與 Apple TV App同步直播。無法即時收看的用戶，若無法即時收看，也可以鎖定ETtoday科技雲，我們將帶來最快速、最完整的發表會整理報導。

08/26 全台詐欺最新數據

