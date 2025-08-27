快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整

▲健保署長石崇良傳將接任衛福部長。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第二波大罷免結束後，賴清德總統宣布啟動必要人事改組，衛福部長邱泰源確定去職，傳將由現任健保署長石崇良出任。邱泰源今（27）日表示，全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康。

行政院長卓榮泰昨被問及這次內閣改組，到底會撤換多少官員，卓榮泰表示，「如果是部長加上次長，我認為人數超過5人」。今日不少內閣人事消息揭露，據媒體報導指出，衛福部長由現任健保署長石崇良上任，衛福部前次長周志浩退休後的懸缺，確定由現任疾管署長莊人祥接任。記者致電石崇良上午皆無人接聽，莊人祥則在會議中，尚未對消息作出回應。

邱泰源先前屢遭點名下台，傳出他不願寫辭職信，昨日還傳出開始打包辦公室等消息，他強調「無此事」，但始終不鬆口是否會卸下衛福部長一職，今日則透過衛福部幕僚以文字回應，會全力配合行政團隊的調整，不管是什麼角色都可以為人民健康及國家發展奉獻，期望各界繼續推動健康台灣的工作，讓台灣人民更健康。

▲衛福部長邱泰源遭傳拒絕自行請辭，昨日赴立院備詢時面對媒體追問「辭職信寫了沒」不發一語快閃離開。（圖／記者湯興漢攝）