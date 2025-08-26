vivo新機又來啦！V60配5000萬蔡司超長焦　聯名POP MART粉嫩登場

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 今（26）日發表全新V60蔡司人像旗艦新機，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更首度結合「蔡司超級長焦鏡頭」，將全焦段人像與全新舞台濾鏡風格加入其中，有感提升拍攝效果；vivo 具備引以為傲的6500mAh藍海電池也放在其中，同時搭載90W極速閃充，vivo V60共推出甜莓紫、靜夏藍、空靈灰三款療癒配色，售價分別為 12G/256G、12G/512G 17,990及19,990元。此外，本次V60也與POP MART合作，推出限定個性化主題、相框等專屬內容。

▼vivo V60同樣以拍照作為主打，推出甜莓紫（中）、靜夏藍（右）、空靈灰（左）三款配色。（圖／記者蘇晟彥攝）

V系列首度搭載蔡司超級長焦鏡頭，輕鬆拍出旗艦級舞台效果

vivo V60承襲V系列極致人像拍攝的驚艷表現，此次更首次搭載1/1.95吋5000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭，搭配5000萬畫素前置自拍鏡頭與800萬超廣角鏡頭，完整覆蓋遠距離特寫、日常自拍與多人合影等全場景需求，帶來全新拍攝體驗。vivo V60為V系列首款支援蔡司全焦段人像功能，包含23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五個精選焦段，跳脫拍攝距離限制，即便在遠距拍攝時仍能捕捉清晰細膩的情緒特寫，隨處都能留下專業級的人像大片。V60搭載全新舞台濾鏡風格可智慧偵測舞台場景，各種場景皆能自動優化焦點、曝光與色彩，確保構圖重點始終聚焦在人物身上。vivo V60也持續搭配V系列備受青睞的影棚級 AI 柔光環，針對遠近景自動調節亮度及色溫，確保色彩真實還原與細節清晰，讓每張照片都具備專業舞台攝影的質感。

6500mAh藍海電池、90W極速閃充雙料冠軍、軟體加持續航再登新高度

vivo獨有的藍海續航系統持續領先業界，也是許多V粉重視的硬實力之一，V60搭載超薄6500mAh藍海電池，搭配90W極速閃充，假日在家連續追劇22小時也不怕遇上沒電的困擾。除硬體技術外，軟體技術的加持使V60的續航表現更加亮眼；貼心的低耗電精靈更讓消費者於低電量的時仍能使用部分基本功能，如接聽電話、讀取叫車資訊、NFC刷卡等生活必須功能；系統輕量化幫助關閉後台的應用程式及任務，減少CPU不必要的運行，續航更持久；旁路充電則將部分電流繞過電池，直接為手機其他元件供電，減輕電池在充電過程中的負擔及充放電迴圈次數，幫助緩解溫升、降低發熱，更有助於延長電池使用壽命。

▼V60為系列手機首次搭載1/1.95吋5000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭。



AI智慧生活圈 vivo V60智慧懂拍更懂你

提供貼近日常的 AI 應用，V60 發揮AI 影像優勢，串聯影像創作、工作效率與日常娛樂。在工作溝通上，「AI字幕」從語音輸入到翻譯輸出，透過AI自動化處理，支援多語環境下的應用程式內的轉寫與翻譯任務。在影像創作上，「AI擴圖」保留原始構圖基礎，延伸影像邊界;「AI反光消除」可智慧辨識並去除玻璃反光，讓影像恢復原有清晰與質感；「AI 四季人像」則能精準辨識人物與景色，生成春、夏、秋、冬四種風格化場景，在夏天也能拍出冬季雪景，讓每張人像作品都擁有專屬的氛圍感。

vivo V60聯手POP MART ZSIGA 潮流跨界引爆Gen Z探索熱潮

vivo 為年輕人勇氣應援，V60 攜手POP MART旗下人氣IP ZSIGA，這個兼具童真與叛逆、善於表達當下情緒的角色，傳遞自由、勇敢與不被定義的精神，呼應 vivo 對年輕世代的深刻洞察。本次以「Step into Wonderworld 新世界入口」為主題，開啟引領年輕潮流文化的新篇章。V60 搭載85mm肖像與100mm特寫的蔡司全焦段人像，將專業影像與潮玩美學結合，輕鬆捕捉年輕世代的療癒時刻與自在氛圍，無論是風格生活照還是充滿壓縮感的人像，都能時尚演繹、精彩定格。獨創「一拍得底片相機」，精準還原底片相機的色彩與光影，一鍵拍出個性美照，更內建四款POP MART ZSIGA特製相框，讓每一張照片都成為值得珍藏的可愛紀念。另有聯名訂製主題，並搭配趣味抽卡機制，讓Ｖ粉在使用V60時隨時感受POP MART ZSIGA陪伴。此次跨界合作，陪伴年輕世代在潮文化新世界中探索自我。

V60指定通路舊換新最高現折3000元 搭配電信資費手機0元起

V60為回饋V粉，自8月26日至9月30日止推出早鳥多重購機優惠，滿足不同消費者需求。全台 vivo 官方體驗店限時推出早鳥回饋，購機即可享有原廠保固延長與螢幕意外保固，再加碼贈送 vivo V60 x POP MART ZSIGA 聯名限量禮盒；此外，vivo提供新舊V粉不同的好禮方案，忠實V粉舊機換新機優惠最高現折3,000元；新客V粉也提供統一超商禮券3,000元的好禮，並享刷卡分期6期零利率。多重優惠層層加碼，讓V粉們以最划算的價格，輕鬆體驗V60的潮拍影像魅力！透過vivo線上官方商城購買，也可同享vivo V60 x POP MART ZSIGA 聯名限量禮盒和統一超商禮券3,000元。於指定電商通路購買 V60，完成官網登錄即可獲得POP MART ZSIGA慢下來系列盲盒乙個；其中部分通路更加贈限量vivo V60 x POP MART ZSIGA 聯名特製款手機包（數量有限，送完為止）。

▼本次V60與POP MART ZSIGA合作聯名。

