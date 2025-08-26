中國貿易代表李成鋼將赴華府洽商　美方指非正式談判

▲李成鋼。（圖／翻攝大陸商務部）



文／中央社

華爾街日報報導，中國貿易談判代表李成鋼本週將前往華盛頓，與美國貿易代表葛里爾及財政部官員進行貿易談判。美國政府發言人證實此消息，但指李成鋼可能是會見美國副部級官員，且這次訪問不是雙方正式談判的一部分。

華爾街日報25日報導，中國貿易談判代表、商務部副部長李成鋼本週將前往華盛頓，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及財政部官員會面，預計這將是雙方在美國首都舉行的首次對話，雙方尋求在延長的關稅休戰期間建立定期溝通。此外，李成鋼也將與美國商界代表進行交流。

路透社26日報導，美國政府發言人證實，李成鋼預計本週前往華盛頓，可能會會見美國副部級政府官員。但他補充說，這次訪問不是正式談判會議的一部分。

報導引述消息人士稱，李成鋼與美國貿易代表葛里爾之間沒有安排會晤，他也不是應美方要求前來。

美中兩國8月11日同意將關稅休戰期限再延長90天，美國對中國進口產品徵收30%的關稅，中國對美國商品徵收10%的關稅。

華爾街日報指出，川普政府近期已放緩對北京的強硬態度，尋求與中國達成經濟協議。雙方同意停止調高關稅，並放寬部分關鍵商品出口限制，包括中國的稀土磁 鐵，以及美國的部分科技產品。

然而美中之間的貿易緊張局勢仍持續，8月稍早，美國總統川普（Donald Trump）呼籲中國大幅增加對美國大豆的採購量，但這項要求迄今未得到回應。同時，美國政府正準備加強對中國鋼鐵、銅和鋰進口的審查，以落實對涉嫌強迫勞動的新疆商品的進口禁令，同時也符合降低美國對中國的貿易逆差目標。

在本週的談判中，李成鋼預計將討論大豆採購問題。

然而路透引述消息人士指出，鑑於中國駐美國大使謝鋒最近對川普的貿易政策發表了嚴厲批評的言論，這次訪問的時機尤其尷尬。他聲稱，川普政府限制中國公民購買農地是「政治操弄」。

華爾街日報則引述知情人士透露，在承諾購買大豆或波音飛機等商品之前，北京方面將繼續要求川普政府取消與芬太尼（Fentanyl）相關的20%關稅。