全美44州檢察長最後通牒　警告11家AI公司：傷害兒童「將付代價」

全美44州檢察長下最後通牒　警告11家AI公司：若傷害兒童「將付出代價」

▲ META因為先前的AI爭議，被美國多州檢察長聯合點名警告。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國44名州總檢察長共同簽署公開信，於25日對11家大型科技與人工智慧公司發出前所未有的警告，當中嚴詞強調，若這些公司「明知故犯傷害兒童，將會付出代價」。

根據《路透社》與《華爾街日報》報導，公開信的收件名單包括Anthropic、蘋果、Chai AI、OpenAI、Character Technologies、Perplexity、Google、Replika、Luka Inc.、xAI與Meta。信中引用媒體最新揭露，指出Meta內部文件承認旗下聊天機器人允許與未成年人進行敏感議題對話，等同默許兒童暴露於高風險環境。

公開信強調，科技創新固然能帶來繁榮，但不應以兒童安全為代價。信中直言「讓兒童接觸到性化內容是無法辯護的。如果這樣的行為由人類實施，將構成犯罪；僅因執行者是機器就被放任，是不可原諒的。」

這起爭議最早由《路透社》在8月初曝光，報導指出Meta聊天機器人在互動中涉及性暗示，甚至傳出有老年男子在與AI建立關係後死亡的案例。《華爾街日報》則報導，這些機器人曾與兒童進行露骨性對話。兩篇報導刊出後，引發國會高度關注，多名參議員已要求Meta作出解釋。

事實上，相關爭議並非首次出現。2023年，Replika聊天機器人就曾因用戶過度依賴而引發輿論風暴；在Character.AI上甚至出現使用者打造AI角色，用於跟蹤與騷擾女性。6月時更有「戒除AI成癮」的支援團體成立，專門協助使用者擺脫對虛擬伴侶的情感依附。

亞利桑那州總檢察長梅伊斯（Kris Mayes）在新聞稿中直言，AI的高速發展讓大型公司魯莽地將兒童置於危險之中，「當聊天機器人被用來與未成年進行不當對話並鼓勵危險行為時，我絕不會袖手旁觀。」她強調，若企業不立即採取有效措施，檢察長將追究法律責任。

公開信同時提及，社群媒體長期以來已對兒童造成重大傷害，部分原因是政府監管不足，如今AI的潛在風險更甚以往。信末再度警告：「我們正在密切關注。如果選擇忽視風險而傷害孩子，就會為此付出代價。」

截至目前，Meta對外界詢問尚未正式回應。

