澳洲罕見槍擊「2員警遭射殺」！學校、議會急關閉　槍手在逃

▲ 維州發生罕見槍擊案。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲維多利亞州26日驚傳罕見槍擊案，2名員警執勤時遭槍殺身亡，另有1名員警受傷。當地警方證實，距離墨爾本東北方約300公里的波萊龐卡（Porepunkah）地區正發生「活躍危險事件」，嫌犯仍在逃。

綜合《世紀報》等當地媒體，警方當時前往波萊龐卡一處房產執行一起性侵案搜索令，卻在現場遭到伏擊。多家澳媒證實有2名員警死亡，且嫌犯疑似奪走其中一名員警配槍。

維州警方發言人聲明表示，「我們將在行動安全許可的情況下提供更多資訊。」聯邦當局則透露，他們對涉案員警的狀況「深感憂慮」。現場畫面顯示，大量警車和救護車正趕往事發地點。

事發後附近小學校長吉莉絲（Jill Gillies）向ABC表示，校方約上午11點半接獲通知後立即實施封鎖措施，「我們被告知學校附近發生事件，目前為孩子們安排電影和娛樂活動，並將持續遵循警方指示。」阿爾卑斯郡議會也緊急關閉所有公共設施。

這起事件在澳洲格外令人震驚，因為該國自1996年塔斯馬尼亞州亞瑟港（Port Arthur）槍擊案後，便實施全球最嚴格的槍械管制法規。當年一名槍手獨自犯案，造成35人死亡，促使澳洲政府大幅修訂槍枝法。

根據澳洲定義，大規模槍擊案是指造成至少4人死亡的事件，不包括槍手。自亞瑟港慘案後，澳洲僅發生過少數幾起此類案件，使得槍械犯罪在當地相對罕見。警方目前仍全力追捕在逃嫌犯，並呼籲民眾避免前往該地區。