地方 地方焦點

用實力點亮台灣！葳格學生國際數理與創意發明賽捷報齊發

▲葳格國際學校小學部學生在國際競賽中捷報頻傳。（圖／葳格提供）

▲葳格國際學校小學部學生在國際競賽中捷報頻傳。（圖／葳格提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市葳格國際學校小學部學生暑假前往在日本舉行的IEYI國際青少年發明展、香港優數盃國際邀請賽與新加坡舉行的IMC國際數學競賽，分別奪下金、銀、銅等多項榮譽，為校爭光。校長沈月清表示，未來，將持續投入資源，培育更多優秀學子登上國際舞台。

沈月清校長表示，葳格小學部捷報頻傳，其中資訊校隊學生林承澔以「智能旋轉晾衣架」創作，代表台灣進軍IEYI國際青少年發明展日本總決賽，憑著精準的技術展示與流暢的國際簡報，獲得評審高度讚賞並勇奪銀牌。該作品已取得多國專利，不僅創意十足，更展現了跨領域整合與實用價值。

此外，第21屆IMC國際數學競賽中，六年級學生李孟樵勇奪金牌、林禹丞榮獲銀牌、簡廷恩與陳翰陞則摘下銅牌。這項國際頂尖數學賽事涵蓋數論、幾何與邏輯推理，競爭激烈。四位選手長期投入進階數學課程與密集訓練，憑藉解題功力與敏銳思維，最終贏得評審肯定。

而在2025香港優數盃國際邀請賽中，除了三年級學生陳惠能榮獲最高榮譽狀元獎，何宸瑄與林楷晉雙雙獲特等獎，徐瑞晨則獲一等獎，郭瑀菲獲二等獎，同樣為校增光。

沈月清校長表示，此次能在國際競賽上獲獎，不僅是對學生努力的肯定，也印證葳格在培養學生國際視野與跨域能力上的卓越成果，用實力點亮台灣。未來，學校將持續投入資源，培育更多優秀學子登上國際舞台。

劉柏君率北投國中壘球隊赴美　首參加貝比魯斯16U女子壘球世錦賽

劉柏君率北投國中壘球隊赴美　首參加貝比魯斯16U女子壘球世錦賽

無任所大使劉柏君近日帶領北投國中女子壘球隊前進美國阿拉巴馬州，參加「2025貝比魯斯聯盟16U女子壘球世界錦標賽」。這是台灣首次有女子隊伍打進這項賽事，成為爭取冠軍的六支隊伍之一，當地台僑表示，「等了40年終於等到台灣囝仔！」

陳傑憲力挺！U12台南開打售票資訊出爐

陳傑憲力挺！U12台南開打售票資訊出爐

嘉藥西廚隊征戰五國奪64面獎牌模具科生轉職摘銀翻轉人生

嘉藥西廚隊征戰五國奪64面獎牌模具科生轉職摘銀翻轉人生

畢典+美展　葳格小學北屯校區歡送首屆六年學程畢業生

畢典+美展　葳格小學北屯校區歡送首屆六年學程畢業生

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊

