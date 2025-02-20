做近視雷射？不如找到適合自己的視力矯正方法

圖、文／Dr.131醫生醫提供

近年近視雷射似乎已成為一股風潮，近視雷射是否是大家一定要考慮的生活選項之一？來聽聽數學老師怎麼想。

於北部一所公立高中任教的張老師，近視700度、散光150度，平時配戴隱形眼鏡矯正視力。

▲當事人現場說明。

每天除了上課、寫板書，還要花許多時間在電腦上編寫教材、統整學生成績等行政庶務，屬於耗費眼力的高度近視族。

問他想不想摘下眼鏡，去接受近視雷射？「我評估之後，發現近視雷射就像醫美，不是生活必須品」他說。

近視雷射廣告滿天飛，如同許多人，張老師也收到過手術優惠的通知。可是，當他看到朋友接受手術，術後眼睛出現血絲，恢復期要1~2個月，心中不免起了疑惑，不願盲目跟從。

近視雷射手術仍然有風險

「就算醫療再進步，手術成功率沒有100%，仍然具有風險！」張老師帶著質疑的語氣表示。

▲當事人現場說明。

為了瞭解近視雷射，他大量蒐集網路資料，觀察眼科廣告、網紅代言，發現都是片面強調近視雷射的優點，沒有明確的手術風險說明，這樣帶風向的宣傳內容令人抱有疑慮。

而經過多方資料蒐集，張老師發現施做近視雷射後的確有機會產生後遺症，可能對眼睛產生不可逆的傷害，因此評估後在非必要情況下，決定不進行近視雷射手術。

近視雷射術後可能二度近視

他擔心，眼睛角膜沒有再生能力，假使術前測量度數有誤差，造成手術不夠精準，出現代償性變化，或是術後用眼習慣沒有改善、發生二度近視，都可能需要再度手術。

「你想想，角膜必須夠厚，才能夠再切一次，一旦二度近視，白花錢，又沒有效益！」他說。

隨著年齡增加，張老師認為，一旦接受近視雷射，日後可能會影響白內障、黃斑部病變等眼疾治療，因此，他不接受雷射手術，也不建議親友去做。

找到適合自己矯正視力的方法

「隱形眼鏡對我已經足夠，」張老師認為，每個人都可以找到適合自己矯正視力的方法，不必隨從流行，急著做近視雷射。

▲當事人現場說明。

日常生活中他配戴軟式隱形眼鏡工作，即使打籃球、騎單車、上健身房，也不受影響。

已經多年習慣隱形眼鏡的他，已經決定要長期配戴，直到不能使用為止，到那時候，他就要改用有框眼鏡，繼續觀賞這個大千世界。