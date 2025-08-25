　
大陸 大陸焦點 特派現場

4名一貫道信徒恐遭陸起訴　海基會：多次致函對岸未獲通報

▲▼海基會挺陸配　羅文嘉：亞亞這種人只是少數個案。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

四名台灣一貫道信徒去年在中國大陸被捕，至今未獲釋，傳出可能被起訴。對此，海基會25日表示，案發之後已二度致函對岸海協會，促請保障當事人權益，也透過協議管道函請相關機關協助處理，但遺憾陸方至今未依規通報。

海基會提到，他們向來極為重視國人人身安全及司法權益之保障，對於先前有三名長者在廣東省遭關押的「一貫道案」，自案發後至今，海基會均與家屬保持聯繫，並依家屬訴求及時提供協處。

至於有另一位信眾在廣西被捕，海基會指出，他們接獲陳情後，即與家屬保持聯繫至今，除二度致函海協會，促請陸方保障當事人暨家屬權益，也函請相關機關各自循協議管道協助處理，以便達到雙重保障。

海基會強調，兩岸簽署行之有年的「協議」，對雙方皆有利，成效更是有目共睹，數年來雙方漸次堆疊之合作成果及累積互信也非常可貴；但很遺憾，對於前述案件，陸方至今未依規定向我方通報。

海基會呼籲，中共當局應信守承諾恪遵協議，共同維護雙方簽署時所期許的務實願景，「未來，本會仍會持續關注案件後續發展，配合家屬需求及政府指示，提供必要協助。」

國台辦去年12月證實，三名台灣一貫道信徒因涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」在廣東被捕。海基會秘書長羅文嘉曾透露，三位信徒的平均年齡超過70歲，赴陸未從事任何政治活動，只是陪同當地信徒讀經。

據中國大陸刑法300條，「組織、利用會道門破壞法律實施罪」處三年以上、七年以下有期徒刑；情節特別嚴重的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節較輕的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

此外，根據海基會統計，114年1月至7月已協處台商人身安全類案件94件，包含死亡善後、因案遭限制人身自由、失蹤、滯陸國人返台就醫或安置、小三通醫療後送、證件遺失或逾期等案件。

海基會表示，與去年同期相比，今年的案件數略有減少，但協處的相關個案因涉及商業秘密或當事人隱私，基於尊重當事人及家屬意願之前提，多不便主動對外公布。

海基會指出，目前海基會在中國大陸尚無分支機構，對於台商在大陸發生人身安全緊急事件，除透過大陸各地台商協會就近了解案情，即時提供當事人或家屬必要協助，也將視況函請海協會協調大陸有關部門協處。

海基會也特別解釋，例如，家屬向海基會陳情協處台商在中國大陸「失蹤」之情形，但所稱「失蹤」，其實型態與原因多元，有單純因故「失聯」人身安全暫時無虞者，也有因案被限制人身自由而家屬未接獲通知而報失蹤，其後獲悉遭「拘留」、「逮捕」或「取保候審」、「監視居住」等刑事強制措施而改變案件類型。

海基會強調，無論如何，受理後均會立即與當事人或家屬保持聯繫，瞭解具體細節進行協處。而針對不同類型之案例，仍會去識別化，適時透過各種方式提醒台商國人注意。

陸配村長遭解職！　羅智強轟羅文嘉附和新兩國論：海基會該廢了

陸配村長遭解職！　羅智強轟羅文嘉附和新兩國論：海基會該廢了

花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍被解職，海基會秘書長羅文嘉15日表示，在台灣擔任公務員若有雙國籍，就必須放棄，美國、日本都必須放棄了，更何況是中華人民共和國。對此，國民黨立委羅智強表示，賴清德高舉違憲的新兩國論，在台灣內部找敵人，動輒檢驗人民的忠誠，把不同意見者都打成中共同路人。羅文嘉附和新兩國論，自毀海基會存在價值，這樣的秘書長不下台，海基會也可以廢了。

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

陸配村長被解職　羅文嘉：美日都要放棄國籍

陸配村長被解職　羅文嘉：美日都要放棄國籍

夏令營停辦　羅文嘉不放棄與台商子女交流

夏令營停辦　羅文嘉不放棄與台商子女交流

中共影響大罷免？海基會：有理由保持警覺

中共影響大罷免？海基會：有理由保持警覺

