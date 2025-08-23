不二坊蛋黃酥開放中秋預定！代購1盒飆950　電話打不通民眾崩潰

記者唐詠絮／彰化報導

距離中秋節還有一個半月，但彰化超人氣名店「不二坊」蛋黃酥的年度排隊大戲，已經提前火爆上演！今天（23日）是開放中秋節訂單的第一天，現場也湧現長達40公尺的排隊人潮，許多民眾狂打幾十通電話還是搶不到，直呼「真的太誇張！」原價一顆50元的蛋黃酥，現場代購一盒的價碼，已從上周的850漲到950元，直逼千元大關。

▲彰化不二坊開放電話訂購首日又見排隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不二坊今天起正式開放中秋節訂購，每天開放電話預訂的時間為上午9點到12點，下午2點半到6點，現場代購的限額，也從原本每人90顆降為60顆，許多民眾從一早開始就狂打電話，卻始終忙線，電話根本打不進去。

▲不二坊在門口貼上民眾若自行代購品質不負責。（圖／記者唐詠絮攝）

今天農曆七月初一，到現場排隊的人潮一度長達三、四十公尺，不乏代購業者，也有遊客趁著假日到彰化遊玩順便前往購買。由於今年不二坊剛獲得「500甜」美食評鑑的「2甜」榮耀，人氣更勝以往，代購價格也跟著水漲船高。一顆原價50元的蛋黃酥，代購價已經從原本的一盒850元漲到950元，讓不少消費者直呼「真的吃不消！」

▲彰化不二坊開放電話訂購首日又見排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

不二坊蛋黃酥因為堅持不宅配、僅此一家，每年中秋前夕總會吸引大量代購業者排隊搶購，其中不乏學生、打工代購族等希望賺取價差的民眾。不過日前就有民眾在網路上分享暖心經驗：當他們一家人到現場發現前面排了數十位代購，正擔心買不到時，竟有店員主動詢問散客並帶領他們直接到前面排隊，讓他又驚又喜，大讚店家貼心，但也有人質疑，代購業者也是照規定排隊購買，為何要被插隊。

▲彰化市蛋黃酥代購價一顆63元。（圖／ETtoday資料照）