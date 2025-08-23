　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不二坊蛋黃酥開放中秋預定！代購1盒飆950　電話打不通民眾崩潰

記者唐詠絮／彰化報導

距離中秋節還有一個半月，但彰化超人氣名店「不二坊」蛋黃酥的年度排隊大戲，已經提前火爆上演！今天（23日）是開放中秋節訂單的第一天，現場也湧現長達40公尺的排隊人潮，許多民眾狂打幾十通電話還是搶不到，直呼「真的太誇張！」原價一顆50元的蛋黃酥，現場代購一盒的價碼，已從上周的850漲到950元，直逼千元大關。

▲彰化不二坊開放電話訂購首日又見排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化不二坊開放電話訂購首日又見排隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不二坊今天起正式開放中秋節訂購，每天開放電話預訂的時間為上午9點到12點，下午2點半到6點，現場代購的限額，也從原本每人90顆降為60顆，許多民眾從一早開始就狂打電話，卻始終忙線，電話根本打不進去。

▲彰化不二坊開放電話訂購首日又見排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲不二坊在門口貼上民眾若自行代購品質不負責。（圖／記者唐詠絮攝）

今天農曆七月初一，到現場排隊的人潮一度長達三、四十公尺，不乏代購業者，也有遊客趁著假日到彰化遊玩順便前往購買。由於今年不二坊剛獲得「500甜」美食評鑑的「2甜」榮耀，人氣更勝以往，代購價格也跟著水漲船高。一顆原價50元的蛋黃酥，代購價已經從原本的一盒850元漲到950元，讓不少消費者直呼「真的吃不消！」

▲彰化不二坊開放電話訂購首日又見排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化不二坊開放電話訂購首日又見排隊。（圖／記者唐詠絮攝）

不二坊蛋黃酥因為堅持不宅配、僅此一家，每年中秋前夕總會吸引大量代購業者排隊搶購，其中不乏學生、打工代購族等希望賺取價差的民眾。不過日前就有民眾在網路上分享暖心經驗：當他們一家人到現場發現前面排了數十位代購，正擔心買不到時，竟有店員主動詢問散客並帶領他們直接到前面排隊，讓他又驚又喜，大讚店家貼心，但也有人質疑，代購業者也是照規定排隊購買，為何要被插隊。

▲彰化市蛋黃酥不二坊中秋節公告。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化市蛋黃酥代購價一顆63元。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次
新店2女「撕毀公投票」！　最高罰5萬
獨／總統獎特教生變助教！返校拿手機遭21歲無照男撞死
不二坊代購1盒飆950！　電話打不通民眾崩潰
最強鐵飯碗「事假全薪、育嬰津貼2年」！30年老員工捨不得退休
超冷清！　彰化上午投票率14%創新低
32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她　一票人曝原因：真的多此一舉

不二坊蛋黃酥開放中秋預定！代購1盒飆950　電話打不通民眾崩潰

信義區街訪巧遇昔日「G奶實況主桃園娜美」現況曝！一票驚：變好多

鬼月開了！他驚「靈異鬼片越來越少」　一票人曝原因：不好說

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

高鐵「對號乘客擠不上車」　3成支持超尖峰指定車次自由座

巔峰近百家！32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

不用排隊！「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她　一票人曝原因：真的多此一舉

不二坊蛋黃酥開放中秋預定！代購1盒飆950　電話打不通民眾崩潰

信義區街訪巧遇昔日「G奶實況主桃園娜美」現況曝！一票驚：變好多

鬼月開了！他驚「靈異鬼片越來越少」　一票人曝原因：不好說

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

高鐵「對號乘客擠不上車」　3成支持超尖峰指定車次自由座

巔峰近百家！32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

不用排隊！「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

中華郵政明年起停止「掛號夜投」服務　每月影響3千件

白髮男拿隨身風扇「被誤認偷拍」遭青鳥拍照公審！真相打臉

郭智輝請辭經長　童子賢：替他抱屈、遭受公私不分的批評

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

長期苦練克服挑戰　花蓮楊凱崴勇奪亞洲溜冰賽金牌

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

賴清德赴七股視察災後復原　肯定台南市府團隊災後復原努力

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

【快閃來台】黃仁勳快閃台灣見台積電！　大讚想買台積股票的人皆「聰明人」

生活熱門新聞

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

泡泡袋、貼紙！常見「6種包裹垃圾」丟錯罰6000

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

全台破38℃！劍魚颱風今上午生成

觀光署公布最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

教育部護葉丙成！女學生：想離開這醜陋世界

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

23:00鬼門開！情侶「8大禁忌」一次看

「不敗教主」一下就投完了　網吵翻：支持有利的選擇

全真瑜珈主管爆索賄收回扣　畫面曝光

街訪巧遇昔日「G奶實況主桃園娜美」！一票驚

更多熱門

相關新聞

核三公投彰化投票冷清　上午午投票率僅14%創新低

核三公投彰化投票冷清　上午午投票率僅14%創新低

今天（23日）是重啟核三公投的投票日，不過在彰化縣卻出現前所未有的冷清場面。由於這次只有單一公投案，加上沒有合併罷免投票，許多民眾選擇不出門投票。至中午為止，全縣投票率只有14%左右，跟過去的公投相比簡直是天壤之別。

男駕駛逆向直衝　與左轉車迎頭猛撞釀2傷

男駕駛逆向直衝　與左轉車迎頭猛撞釀2傷

台中神岡迷途到彰化　翁電輔車迷航40公里

台中神岡迷途到彰化　翁電輔車迷航40公里

「借過」沒人理　饒舌歌手梅海強推打路人

「借過」沒人理　饒舌歌手梅海強推打路人

核三延役公投登場　王惠美現身投票

核三延役公投登場　王惠美現身投票

關鍵字：

彰化不二坊代購蛋黃酥影音

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面