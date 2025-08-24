　
政治

大罷免31：0「絕非失敗」！學者：只是還沒有成功

▲▼823罷免投票倒數三天，新店車掃出發！蘇巧慧：將守護民主的聲音傳入每個家戶。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲李忠憲認為，罷免雖然沒有成功，但也不能視為徹底挫敗。（資料照／民進黨新北市黨部提供）

記者柯振中／綜合報導

成功大學教授李忠憲在臉書發文，對全台823大罷免的結果表達看法。他引用政治學者馬克斯‧韋伯（Max Weber）的比喻，認為政治如同「在硬石板上鑽洞」，過程辛苦且緩慢，需要意志與耐心。他強調，抵抗並不等於失敗，這場大罷免雖未成功，但同樣不能被視為徹底挫敗。

李忠憲提到，看到投票結果並不感到驚訝，心境卻如同初到柏林求學時的無力感。他回憶，當年在德國連五、六歲的小孩德文都比自己流利，讓他懷疑是否做了錯誤選擇，但正是這種困難，才讓人更深刻理解堅持的重要。

他引用喬治‧歐威爾（George Orwell）在《向加泰隆尼亞致敬》中的觀點，指出比「抵抗失敗」更糟糕的是「完全不抵抗」。他認為，從726到823，不應抱持一次擊潰對手的幻想，正如太陽花運動後仍有人誤判國民黨已經徹底倒台，這顯示對政治的複雜性理解不足。

在他看來，政治變革本就需要長期耕耘，不可能一蹴可幾。雖然這次大罷免行動遭遇困境，卻能走到這一步已極為不易，應被視為持續奮戰的過程。他強調，這不是失敗，而是尚未達到成功。

最後，李忠憲特別向所有參與大罷免的志工表達敬意，稱讚他們在艱難情勢下仍付出心力。他以深深一鞠躬作結，感謝這群持續為信念奮鬥的人，並鼓勵大家保持意志與耐心，繼續在漫長的政治道路上前行。

08/22 全台詐欺最新數據

李忠憲大罷免成功大學教授

