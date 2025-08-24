賴清德喊4調整回應人民　楊智伃轟毫無悔意：死不承認是大罷免首謀

▲總統賴清德23日晚間針對大罷免與公投結果發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

記者趙蔡州／綜合報導

兩波大罷免結果最終以31比0收場，總統賴清德23日晚間因應投票結果發表談話，表示為回應人民的期待，政府將進行四項調整。不過，國民黨發言人楊智伃表示，賴清德本次的談話，早在一年前就該開始，這次罷免失敗之後，賴清德仍然沒有悔意，依舊選擇當那個「不管怎樣都贏麻」的萊爾校長。

楊智伃23日晚間在臉書表示，浪費人民整整一年的時間，賴清德這次發表的談話早在一年前就應該開始，為什麼一定要浪費台灣人民一年的社會資源、時間，只為了選輸翻桌，「很可惜，罷免失敗之後，賴清德仍然沒有悔意，沒有道歉，依舊不願承認自己就是大罷免的首謀！」

楊智伃直言，面對朱立倫主席的鄭重呼籲，要求釋放民眾黨前主席柯文哲與國民黨黨工，賴清德仍然一意孤行，依舊選擇當那個「不管怎樣都贏麻」的萊爾校長，「更荒謬的是，賴清德口口聲聲說要『尊重司法獨立』，但民進黨黑手深深介入司法，已連綠營立委都忍不住高喊『政治介入司法』，這還需要騙誰？」

楊智伃最後說，沒有悔意的萊爾校長，仍在毫無節制地飆車，而他們在野黨只有一條路，就是繼續強力監督，堅定回應民意，「大罷免大失敗大終結，監督的道路繼續前進！」