軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

11位年逾90歲英雄返金門　八二三戰役浴血奮戰護守前線

軍聞社／記者蔡枋澐金門電

為緬懷英勇殉國將士，並向參戰英雄前輩及遺族表達崇高敬意與感謝，陸軍司令部1連2天在金門地區舉辦「八二三戰役67週年紀念」活動，邀請來自全臺各地的參戰英雄前輩、陣亡烈士遺族（眷）等124員參加；其中，11位年逾90歲耄耋之年的戰友，親訪戰地，重溫戰史，共同回憶堅定守護前線、捍衛家園的決心與精神。

金防部指揮官黃中將22日上午率領官兵在金門尚義機場，熱烈迎接參戰英雄前輩及先烈遺族們，並為他們戴上花環、贈予紀念帽，向當年浴血奮戰、保家衛國的老前輩們致以最崇高敬意；隨後，安排參戰英雄前輩與遺族們，分別前往烈嶼公墓、八二三戰史館及獅山砲陣地等處，讓英雄前輩回憶過往在金門服役的點滴，也讓眷屬及遺眷瞭解先烈當年捨生忘死的英勇事蹟。

在烈嶼公墓追思活動中，黃指揮官與參戰英雄前輩、遺族一同獻花、默哀，場面莊嚴，撫慰烈士忠魂永享安奉；八二三戰役戰友總會理事長黃奕炳表示，絕不會忘記參戰前輩的犧牲，他們不怕苦、不怕難、不怕死的精神，保障國家的自由民主，他也請國人一起支持國防，為守護國家盡一份心力。   

▲▼823紀念日金防部官兵至烈嶼公墓祭悼追思。（圖/軍聞社）

另外，參訪八二三戰史館及獅山砲陣地時，前輩及遺族們透過現場解說人員的介紹，喚起過往軍旅回憶；其中，高齡95歲的參戰前輩李文溪表示，在服役的日子裡，與袍澤一同經歷糧食短缺、依靠空投補給度日的艱困情況，讓他見證了戰爭的殘酷與同袍間的情誼，也因此使他更勇敢接受考驗，堅定守護前線的決心。

陸軍司令部表示，八二三戰役不僅是保國衛土的重要戰役，更是國軍展現堅定愛國信念與抗敵意志的歷史印證。當年官兵在彈雨傾瀉的險境中，憑藉鋼鐵的意志與精神，捍衛疆土、守護家園，奠定今日國泰民安的基礎。

陸軍司令部指出，透過此次紀念活動，不僅向參戰英雄前輩與先烈表達最崇高的敬意，也希望將他們浴血奮戰、捨生取義的精神，化為官兵守護家園的堅定意志；並期勉全體官兵秉持同樣的信念與勇氣，持續堅守國土、守護人民，確保國家長治久安。

