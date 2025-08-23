　
地方 地方焦點

快訊／游顥罷免案失敗！不同意票6萬大勝　喊話：反惡罷、護南投

▲游顥罷免案宣告失敗。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲游顥罷免案宣告失敗。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

第二波大罷免結果揭曉，南投第二選區立委游顥和國民黨團隊最終催出49.44%投票率，同意票僅3萬3853票、不及25%門檻的4萬8767，也遠低於不同意票的6萬1443票，罷免案宣告失敗。

游顥表示，感謝南投鄉親的栽培和守護，在這次「反惡罷」、護民主、護南投的選舉中踴躍出來投票，讓不同意票順利地贏過被罷免票；民主有各種不同的聲音、都是他們繼續努力的動力，即使是各種抹黑、造謠，也都是民主過程的一部分，但也希望整個社會和南投不要再被這種「賴清德式」的民主選舉如此撕裂，這次結果也是鄉親走出來表達反對獨裁的心聲。

游顥也再次感謝縣長許淑華，在投二選區從縣議員、市長、立委一路走來，努力做了許多建設和施政成果、打下很好的基礎，他在立院爭取許多建設也是配合許淑華，未來在立院還是會依南投的需要持續爭取經費、更強力地做監督；他也感謝民眾黨主委麥玉珍、縣議員簡千翔和「小草」們，在野黨在過去的議題、爭取的福利、通過的法案上都非常團結監督政府，未來也會延續藍白合的團結、扮演好在野的角色，對全國鄉親的權益捍衛到底。

▲游顥罷免案宣告失敗。（圖／記者高堂堯攝）

▲游顥罷免案宣告失敗。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華表示，7比0的結果未出乎外界、甚至民進黨本身的預測，重點是726後許多台灣民眾已經用選票告訴民進黨政府，近半年多來對所有被罷免人造成的身心壓力，還有製造社會的動盪、對立和仇恨，付出的社會成本和國家付出的代價非常高。

他記得最初很多在野黨盟友都勸阻身兼民進黨主席的總統賴清德，希望他可以停止對在野黨發起的大罷免，當時賴清德引用一句經典「菩薩畏因、眾生畏果」，希望726和823的結果真的讓民進黨檢視這半年來起心動念有無放在國事上；他也鼓勵游顥和馬文君兩位委員正面看待大罷免，甚至因為讓國民黨更團結、新進的委員也更落實在基層的服務和加強對外的論述，看得到明顯的進步和成長，也讓藍白合作延伸到國會之外到縣市地方、雙方更有默契，可謂因禍得福。

08/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／游顥罷免案失敗！不同意票6萬大勝　喊話：反惡罷、護南投

相關新聞

核三延役公投「投票率近年新低」闖關失敗　他嘆11億公帑打水漂

核三延役公投「投票率近年新低」闖關失敗　他嘆11億公帑打水漂

核三重啟公投今（23日）投開票作業，雖然選前民調一面倒支持核三重啟公投，但最終結果出爐，正方取得434萬1432同意票、21.7%，離門檻仍有近70萬的差距，總投票率落在29.53%，是近年來投票率最低公投。而在野黨指責大罷免花費5億「勞民傷財」、「浪費錢」同時，核三重啟公投斥資11億。綠委楊曜就認為，應該是先確認核三設施無安全疑慮後，才進行後續討論或公投，假設公投案通過但核三卻被認定有安全風險，大家豈不是白忙一場？打了水漂的11億、浪費公帑的公投。

如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

曝「大罷免大失敗」不意外　前國策顧問憂心：民進黨是怎麼了？

曝「大罷免大失敗」不意外　前國策顧問憂心：民進黨是怎麼了？

大罷免完封綠營！　朱立倫：人民的聲音戰勝權力的傲慢

大罷免完封綠營！　朱立倫：人民的聲音戰勝權力的傲慢

大罷免確定大失敗　蘇俊賓籲賴清德：用衝撞能量磨出朝野合作的路

大罷免確定大失敗　蘇俊賓籲賴清德：用衝撞能量磨出朝野合作的路

大罷免游顥許淑華國民黨

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

