快訊／游顥罷免案失敗！不同意票6萬大勝　喊話：反惡罷、護南投

▲游顥罷免案宣告失敗。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

第二波大罷免結果揭曉，南投第二選區立委游顥和國民黨團隊最終催出49.44%投票率，同意票僅3萬3853票、不及25%門檻的4萬8767，也遠低於不同意票的6萬1443票，罷免案宣告失敗。



游顥表示，感謝南投鄉親的栽培和守護，在這次「反惡罷」、護民主、護南投的選舉中踴躍出來投票，讓不同意票順利地贏過被罷免票；民主有各種不同的聲音、都是他們繼續努力的動力，即使是各種抹黑、造謠，也都是民主過程的一部分，但也希望整個社會和南投不要再被這種「賴清德式」的民主選舉如此撕裂，這次結果也是鄉親走出來表達反對獨裁的心聲。

游顥也再次感謝縣長許淑華，在投二選區從縣議員、市長、立委一路走來，努力做了許多建設和施政成果、打下很好的基礎，他在立院爭取許多建設也是配合許淑華，未來在立院還是會依南投的需要持續爭取經費、更強力地做監督；他也感謝民眾黨主委麥玉珍、縣議員簡千翔和「小草」們，在野黨在過去的議題、爭取的福利、通過的法案上都非常團結監督政府，未來也會延續藍白合的團結、扮演好在野的角色，對全國鄉親的權益捍衛到底。

許淑華表示，7比0的結果未出乎外界、甚至民進黨本身的預測，重點是726後許多台灣民眾已經用選票告訴民進黨政府，近半年多來對所有被罷免人造成的身心壓力，還有製造社會的動盪、對立和仇恨，付出的社會成本和國家付出的代價非常高。

他記得最初很多在野黨盟友都勸阻身兼民進黨主席的總統賴清德，希望他可以停止對在野黨發起的大罷免，當時賴清德引用一句經典「菩薩畏因、眾生畏果」，希望726和823的結果真的讓民進黨檢視這半年來起心動念有無放在國事上；他也鼓勵游顥和馬文君兩位委員正面看待大罷免，甚至因為讓國民黨更團結、新進的委員也更落實在基層的服務和加強對外的論述，看得到明顯的進步和成長，也讓藍白合作延伸到國會之外到縣市地方、雙方更有默契，可謂因禍得福。