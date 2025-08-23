他吃完晚餐驚見「公投飆破429萬票」　PTT狂嘆：綁726絕對輾壓

▲公投票破429萬票。（圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友驚呼，吃晚餐回來，發現公投同意票數開到420萬多，忍不住問「破500萬機率大嗎？」底下鄉民回應「已經九局下半了」、「其實綁大選就會過」、「差一點真的可惜」。截至晚間6點35分，中選會統計同意票429萬929票、不同意票149萬4086票，17832個開票所只剩100所尚未完成開票。

一名網友在PTT表示，這次公投至少有500萬人投票，一開始感覺上票數增加很慢，結果他吃完晚餐回來，愣見電視的開票數已破420萬，感覺離最低門檻票數不遠了。

對此，原PO好奇拋問，這樣照著時間繼續開下去的話，「同意票數破500萬的機率大嗎？」

底下網友紛紛直呼可惜，「已經九局下半了，大哥」、「其實蠻接近的了，如果綁大選就過了」、「為什麼一堆人不去投票，氣死人了」、「真的，綁726公投絕對輾壓」、「代表只要綁726就會過了，不用綁到大選」、「一定破430萬啦，尾數多少而已」、「其實蠻厲害的，沒什麼催還有400萬票」、「開得差不多了」、「今天沒投同意的真的可惜了，差一點就過了」。

實際查看中選會開票官網，截至晚間6點37分，同意票來到429萬929票、不同意票149萬4086票，全台17832開票所，只剩下100個仍在開票中。

▼公投票破420萬票。（圖／翻攝中選會）

