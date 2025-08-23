　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國安影片大巨蛋首播！拳擊競技展防衛韌性　4萬球迷齊開箱

▲▼國安宣導影片「捍衛國家安全，全民一起來！」昨（22日）晚在台北市大巨蛋棒球場首播。（圖／調查局提供)

▲國安宣導影片22日在台北市大巨蛋棒球場首播。（圖／調查局提供)

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

法務部調查局今年度國安宣導影片「捍衛國家安全，全民一起來！」昨（22日）晚在台北市大巨蛋棒球場首播，由調查局副局長吳富梅率領保防處處長等同仁，在中信兄弟棒球隊與台鋼雄鷹棒球隊對戰首日，向4萬名觀賽民眾開箱本年度國安宣導影片。

吳富梅表示，近年來境外敵對勢力持續以認知作戰分化我國家認同，灰色地帶襲擾加大邊境威脅，調查局致力防制敵對勢力滲透及維護關鍵基礎設施安全防護等工作，期許民眾在觀看宣導影片後，能加深對國安議題的重視，與
調查局共同團結合作，以堅定信心抵禦境外敵對勢力威脅。

▲▼國安宣導影片「捍衛國家安全，全民一起來！」昨（22日）晚在台北市大巨蛋棒球場首播。（圖／調查局提供)

調查局表示，今年製拍的「捍衛國家安全，全民一起來！」宣導影片，為遵循賴總統於今年3月13日召開國安高層會議後提出之國安五大威脅，並宣示未來工作重點首為維護國家安全及防制境外敵對勢力滲透，影片特以拳擊競技為主軸，傳達我國在面對境外敵對勢力威脅時，所展現強韌的對抗力量與堅定意志，並藉由拳擊選手在比賽前嚴格自律的訓練，象徵我國時刻都在強化自身防衛能力，在面對境外敵對勢力與日俱增的威脅挑戰時，國人須團結一致，共同「杜絕假訊息操作」、「抵禦統戰滲透」、「保護國家關鍵技術」、「強化自由民主韌性」，表現出無懼且永不妥協之防衛韌性。

片末也由調查局局長陳白立親自入鏡，與拳擊奧運金牌教練曾自強握拳並高喊「捍衛國家安全，全民一起來！」，象徵調查局與全民齊心對抗境外敵對勢力，永不妥協。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次
新店2女「撕毀公投票」！　最高罰5萬
獨／總統獎特教生變助教！返校拿手機遭21歲無照男撞死
不二坊代購1盒飆950！　電話打不通民眾崩潰
最強鐵飯碗「事假全薪、育嬰津貼2年」！30年老員工捨不得退休
超冷清！　彰化上午投票率14%創新低
32年台灣品牌「剩不到10間」　高雄最後1間也關了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

桃園男突抓狂！持刀砍小貨車+推倒15機車　下場曝光

獨／總統獎特教生變助教超勵志　返校拿手機竟遭無照男撞死

「全國最爛路」投89線落石砸落百公尺　駕駛急倒車閃避

快訊／山友攀中雪山摔傷腳骨折　黑鷹直升機緊急吊掛送醫

蘆洲夫婦離婚！她討20萬分手費　撂人連開8槍警告...4煞落網

唬爛「火星塞潮濕」不能熄火　宜蘭男開贓車...油門一催跑了

鑽車縫失敗太丟臉！台中騎士狂追公車　安全帽K司機打到骨折

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

桃園男突抓狂！持刀砍小貨車+推倒15機車　下場曝光

獨／總統獎特教生變助教超勵志　返校拿手機竟遭無照男撞死

「全國最爛路」投89線落石砸落百公尺　駕駛急倒車閃避

快訊／山友攀中雪山摔傷腳骨折　黑鷹直升機緊急吊掛送醫

蘆洲夫婦離婚！她討20萬分手費　撂人連開8槍警告...4煞落網

唬爛「火星塞潮濕」不能熄火　宜蘭男開贓車...油門一催跑了

鑽車縫失敗太丟臉！台中騎士狂追公車　安全帽K司機打到骨折

郭智輝請辭經長　童子賢：替他抱屈、遭受公私不分的批評

泰國「天橋坍塌」驚悚畫面曝光　現場眾人驚逃

包廂廁所勒脖性侵！男客2hrs硬上酒店妹3次　賠100萬換免囚

長期苦練克服挑戰　花蓮楊凱崴勇奪亞洲溜冰賽金牌

賴清德與黃偉哲赴將軍區視察災後修繕　感謝營造公司助災民重建

新北新店2女「撕毀公投票」！移請選委會裁罰　最高可罰5萬

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

賴清德赴七股視察災後復原　肯定台南市府團隊災後復原努力

苗栗客家合菜餐廳懶人包！傳承三代老店、隱藏版預約制秘境一次看

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

社會熱門新聞

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮1男1女共犯

即／台中自小客闖紅燈！騎士待轉區被撞死

高雄通緝犯魂斷槍下　家屬低調現身招魂

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

即／台中嚴重車禍！20歲騎士被撞命危

驚悚畫面曝！台中28歲騎士等紅燈遭撞飛亡

分4波狙殺遛狗男！最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬衝回家

夫海外辦婚宴娶小三　妻心碎求償150萬

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

狠母留剛出生女嬰在套房…房東報案救命　社會局介入

即／台中市府旁某企業大樓女子墜樓亡

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

更多熱門

相關新聞

國民黨怒轟獨裁　賴清德曝多項國際民主評比：黑的講久了不會變白的

國民黨怒轟獨裁　賴清德曝多項國際民主評比：黑的講久了不會變白的

幽靈連署頻傳，多個國民黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」，痛批執政黨惡罷、獨裁、抗議司法追殺。民進黨今（30日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時回應，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相。

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

台灣民意民調／半數同意中國是境外敵對勢力　68%贊成遣返「亞亞」

為何定義陸是「境外敵對勢力」？　陸委會曝關鍵原因

為何定義陸是「境外敵對勢力」？　陸委會曝關鍵原因

痛罵國安17條「反和平」　國台辦：恐怖政治、綠色獨裁

痛罵國安17條「反和平」　國台辦：恐怖政治、綠色獨裁

賴清德對中強硬表態　外媒：爭取川普支持

賴清德對中強硬表態　外媒：爭取川普支持

關鍵字：

國安宣導捍衛國家境外敵對勢力防制滲透自由民主

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

台中罷免投票率破3成　公投「這地區」最熱

陳佩琪罹患肺腺癌「喊話1件事」　盼快跟大家見面

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面