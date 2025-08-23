國安影片大巨蛋首播！拳擊競技展防衛韌性　4萬球迷齊開箱

▲國安宣導影片22日在台北市大巨蛋棒球場首播。（圖／調查局提供)

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

法務部調查局今年度國安宣導影片「捍衛國家安全，全民一起來！」昨（22日）晚在台北市大巨蛋棒球場首播，由調查局副局長吳富梅率領保防處處長等同仁，在中信兄弟棒球隊與台鋼雄鷹棒球隊對戰首日，向4萬名觀賽民眾開箱本年度國安宣導影片。

吳富梅表示，近年來境外敵對勢力持續以認知作戰分化我國家認同，灰色地帶襲擾加大邊境威脅，調查局致力防制敵對勢力滲透及維護關鍵基礎設施安全防護等工作，期許民眾在觀看宣導影片後，能加深對國安議題的重視，與

調查局共同團結合作，以堅定信心抵禦境外敵對勢力威脅。

調查局表示，今年製拍的「捍衛國家安全，全民一起來！」宣導影片，為遵循賴總統於今年3月13日召開國安高層會議後提出之國安五大威脅，並宣示未來工作重點首為維護國家安全及防制境外敵對勢力滲透，影片特以拳擊競技為主軸，傳達我國在面對境外敵對勢力威脅時，所展現強韌的對抗力量與堅定意志，並藉由拳擊選手在比賽前嚴格自律的訓練，象徵我國時刻都在強化自身防衛能力，在面對境外敵對勢力與日俱增的威脅挑戰時，國人須團結一致，共同「杜絕假訊息操作」、「抵禦統戰滲透」、「保護國家關鍵技術」、「強化自由民主韌性」，表現出無懼且永不妥協之防衛韌性。

片末也由調查局局長陳白立親自入鏡，與拳擊奧運金牌教練曾自強握拳並高喊「捍衛國家安全，全民一起來！」，象徵調查局與全民齊心對抗境外敵對勢力，永不妥協。