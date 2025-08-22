　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

1名男子在登機口突然脫衣扭動身軀，某一刻更是直接全裸。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

近期網路瘋傳一段裸男大鬧登機門的影片，一名男子在美國波士頓洛根國際機場C航廈，突褪去衣物扭動身體，起初是穿紅內褲伸展身體、躺地抬腳、趴地屁股翹高等，接著竟直接脫掉內褲，「大方地」讓其他乘客欣賞他的裸體，最終被警方押走。

紐約郵報》報導，這名身分不明的男子在波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）捷藍航空（JetBlue）航站等待登機時，在一群旅客中，突然自言自語，又一邊脫掉所有衣物，留下一件紅色內褲就開始伸展身體。

網友馬利（Camie Marie）拍下分享到社群媒體的影片中，可見鬧事男子穿著鮮豔的四角褲，先躺在地上抬腳，再翻身趴在地上，屁股高高翹起對著候機區，突然又脫掉內褲，雙手張開且口中喃喃自語，全裸站在眾人面前。

警方獲報後到場控制場面，並將該名男子帶走。目前不清楚事件發生的確切時間，捷藍航空也未對此事做出回應。不過在麻薩諸塞州，公共猥褻行為可能被處以罰款、監禁，嚴重者兩者會兼施，尚不確定該名男子下場為何。

更多鏡週刊報導
機場痛哭！網紅情侶靠ChatGPT查簽證　赴波多黎各旅遊卻遭拒登機
亞航機長廣播「已抵達仁川機場」　乘客看窗外1句讓空姐也傻眼
年薪沒400萬別來！男乘客狂遞名片　前空姐曝經濟艙的轉頭就丟掉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒
得知台灣粉絲「看著妳們學日文」　3位AV女優羞炸：我們都講%
快訊／天道盟主謀哭了！喊要照顧妻小、父母求交保
快訊／頒獎典禮AAA官宣！遷往高雄世運舉辦　2天大咖主持人公
快訊／葉丙成請辭教育部政務次長
童星20歲「變超辣」！爆乳解放比基尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！　慘被抓包免職

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

7/5末日預言嚇壞香港人！　不去日本「改去1地」

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

泰女遭「撿屍性侵」怪餐廳未阻止　亂刀砍死無辜老闆娘

動員6萬預備役！　以色列防長放話「摧毀加薩」

「水喝不夠」恐害變胖、憂鬱！　英研究曝1激素是關鍵

被控冒犯君主罪！　泰國前總理戴克辛「獲判無罪」

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！神戶公寓濺血

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！　慘被抓包免職

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

7/5末日預言嚇壞香港人！　不去日本「改去1地」

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

泰女遭「撿屍性侵」怪餐廳未阻止　亂刀砍死無辜老闆娘

動員6萬預備役！　以色列防長放話「摧毀加薩」

「水喝不夠」恐害變胖、憂鬱！　英研究曝1激素是關鍵

被控冒犯君主罪！　泰國前總理戴克辛「獲判無罪」

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！神戶公寓濺血

高宇杰身體好轉今板凳待命！平野肯定陳統恩一亮點

《膽大黨》沉默半個月道歉了！致敬X JAPAN卻「踩雷」　聲明曝光

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

快訊／台中傳槍響！莽男酒後跟爸吵架　對空連開3槍洩恨

王建民談洋投最後抉擇！3人搶2席？韋禮加831前難上一軍

屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！　《寶島一村》楊智斌接替登台

狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

告五人犬青慘遭酸「顏值忽高忽低」　雲安出手...撂人做1件事超甜

館長秀抖音號　直播畫面竟「秒變黑白色」剩一顆頭！全程被拍下

虞書欣爆霸凌

國際熱門新聞

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

等待Fed重要演說　美股收黑152點

即／南極德雷克海峽規模7.5強震

即／南極7.5強震　智利發布海嘯警報

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

外媒揭中國勸退企業買H20內幕　輝達回應了

輝達通知供應商暫停H20生產作業

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面