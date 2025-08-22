登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

圖文／鏡週刊

近期網路瘋傳一段裸男大鬧登機門的影片，一名男子在美國波士頓洛根國際機場C航廈，突褪去衣物扭動身體，起初是穿紅內褲伸展身體、躺地抬腳、趴地屁股翹高等，接著竟直接脫掉內褲，「大方地」讓其他乘客欣賞他的裸體，最終被警方押走。

《紐約郵報》報導，這名身分不明的男子在波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport）捷藍航空（JetBlue）航站等待登機時，在一群旅客中，突然自言自語，又一邊脫掉所有衣物，留下一件紅色內褲就開始伸展身體。

網友馬利（Camie Marie）拍下分享到社群媒體的影片中，可見鬧事男子穿著鮮豔的四角褲，先躺在地上抬腳，再翻身趴在地上，屁股高高翹起對著候機區，突然又脫掉內褲，雙手張開且口中喃喃自語，全裸站在眾人面前。

警方獲報後到場控制場面，並將該名男子帶走。目前不清楚事件發生的確切時間，捷藍航空也未對此事做出回應。不過在麻薩諸塞州，公共猥褻行為可能被處以罰款、監禁，嚴重者兩者會兼施，尚不確定該名男子下場為何。

