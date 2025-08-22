　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論

▲▼中國大陸網站出現試飛的同軸雙旋翼「未來高速直升機」。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國大陸網站出現試飛的同軸雙旋翼「未來高速直升機」。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／台北報導

在解放軍「九三大閱兵」前夕，中國大陸近日出現數張新直升機的試飛照片，簡單文字說明這是「未來高速直升機」，由於外型類似美國塞考斯基（Sikorsky Aircraft）S-97直升機，也屬於同軸雙旋翼系統，可用於海上軍艦起降，引發軍事分析師的密切關注。

▲▼中國大陸網站出現試飛的同軸雙旋翼「未來高速直升機」。（圖／翻攝自微博）

防衛部落格(Defense Blog)報導，據大陸社交媒體的說法，這段影片最早是今年4月發布在抖音上，但直到最近才引起廣泛關注。不過，也有網友在網路上指稱，大陸去年９月《航空學報》的封面就已出现，只是無人聯想成品問世如此之快。

▲▼中國大陸網站出現試飛的同軸雙旋翼「未來高速直升機」。（圖／翻攝自微博）

這架直升機的型號尚不明確，說明文字也極少，只說這是「未來高速直升機」，但不少軍迷從外型推測，顯示新直升機與美國S-97高度相似，均是採用同軸雙旋翼系統，尾部加上推進式螺旋槳。

由於同軸雙旋翼可以抵消旋轉造成的反向扭矩，所以也就不需要傳統直升機的尾旋翼；取而代之的是推進螺旋槳，速度與靈活性比傳統直升機更佳。

▲▼S-97「突擊者式」戰搜直升機（Raider）。（圖／翻攝自塞考斯基官網）

▲S-97「突擊者式」戰搜直升機。（圖／翻攝自塞考斯基官網）

根據《防務新聞》（Defense News）報導，美國軍武大廠洛克希德馬丁旗下的塞考斯基飛機公司的S-97「突擊者式」（Raider X），先前在試飛過程中，已達到大約400公里/小時的速度，不過美國陸軍最終選擇傾轉旋翼機的貝爾公司V-280，因為速度比S-97更快，未來能取代陸軍現役的AH-64型直升機，以及已除役的OH-58D型奇歐瓦戰士式戰搜直升機。

軍事分析師表示，中國對同軸雙旋翼直升機並不陌生，因為俄羅斯的卡莫夫設計局（Kamov）就擅長採用這種設計。它的好處是可無須長長的尾螺旋槳，可節省在軍艦上的存放空間。不過，因為同軸雙旋翼採用剛性旋翼，在材料科學是相當大的考驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產　獲得性能優異的光放管無疑是國軍未來的嚴苛挑戰

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產　獲得性能優異的光放管無疑是國軍未來的嚴苛挑戰

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

黑心業者桃園濫倒土方海削8億　幕後竟是「3警1衛」收紅包開綠燈

陸沿海漁民多次撈到「間諜魚」　官媒曝光境外深海藏「諜」手法

企業愛心助學！經濟部媒合善款　丹娜絲風災南市600名學生受惠

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

大叫後連人帶車墜海！東港騎士3天後「1公里外」被尋獲　已明顯死亡

韓女團合約「禁止懷孕」！　成員錄影脫口：確實有

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

航港局整合22個公私部門　完成離岸風電海難兵棋推演

虞書欣爆霸凌

軍武熱門新聞

武漢航母樓更新曝下艘採常規動力

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產

Night Vision Goggles - a strategic asset for modern combat

央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

18米長「陸版波塞冬」亮相天安門

20米水下無人載具現身北京街頭

泰計畫引進大陸運-9取代美C130H

美驅逐艦停靠解放軍海軍基地

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

八二三60週年（六）轟雷助8吋砲上岸

豹2戰車加裝「隱形防護盾」

殲-10C首次掛載霹靂-15導彈亮相

八二三砲戰60週年（四）824海戰

花防部無人機競賽比拚操作默契

更多熱門

相關新聞

武漢航母樓更新曝下艘採常規動力

武漢航母樓更新曝下艘採常規動力

距離福建艦服役已進入倒數計時，近期武漢航母樓的更新動作似乎透露下一艘航母的動力系統。曝光照片顯示，在原本測試中未來航母艦島的後方，新增一座上部斜切的建築物，從外型判斷很可能是一座排煙道設計，代表著依然是一艘常規動力的航空母艦，大陸軍迷期盼的首艘核動力航母問世還需再等等。

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

川普立場急轉　美僅「最低介入」烏安全保證

川普立場急轉　美僅「最低介入」烏安全保證

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

關鍵字：

軍武大陸軍武高速直升機同軸雙旋翼直升機

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面