解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論





▲▼中國大陸網站出現試飛的同軸雙旋翼「未來高速直升機」。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／台北報導

在解放軍「九三大閱兵」前夕，中國大陸近日出現數張新直升機的試飛照片，簡單文字說明這是「未來高速直升機」，由於外型類似美國塞考斯基（Sikorsky Aircraft）S-97直升機，也屬於同軸雙旋翼系統，可用於海上軍艦起降，引發軍事分析師的密切關注。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據大陸社交媒體的說法，這段影片最早是今年4月發布在抖音上，但直到最近才引起廣泛關注。不過，也有網友在網路上指稱，大陸去年９月《航空學報》的封面就已出现，只是無人聯想成品問世如此之快。

這架直升機的型號尚不明確，說明文字也極少，只說這是「未來高速直升機」，但不少軍迷從外型推測，顯示新直升機與美國S-97高度相似，均是採用同軸雙旋翼系統，尾部加上推進式螺旋槳。

由於同軸雙旋翼可以抵消旋轉造成的反向扭矩，所以也就不需要傳統直升機的尾旋翼；取而代之的是推進螺旋槳，速度與靈活性比傳統直升機更佳。

▲S-97「突擊者式」戰搜直升機。（圖／翻攝自塞考斯基官網）

根據《防務新聞》（Defense News）報導，美國軍武大廠洛克希德馬丁旗下的塞考斯基飛機公司的S-97「突擊者式」（Raider X），先前在試飛過程中，已達到大約400公里/小時的速度，不過美國陸軍最終選擇傾轉旋翼機的貝爾公司V-280，因為速度比S-97更快，未來能取代陸軍現役的AH-64型直升機，以及已除役的OH-58D型奇歐瓦戰士式戰搜直升機。

軍事分析師表示，中國對同軸雙旋翼直升機並不陌生，因為俄羅斯的卡莫夫設計局（Kamov）就擅長採用這種設計。它的好處是可無須長長的尾螺旋槳，可節省在軍艦上的存放空間。不過，因為同軸雙旋翼採用剛性旋翼，在材料科學是相當大的考驗。