軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

▲▼武漢航母樓最新更動狀況曝光，在原本測試中未來航母艦島的後方，新增一座上部斜切的建築物，從外型判斷很可能是一座排煙道設計，代表著中國下艘航母採用常規動力。（圖／翻攝自大陸網站）

▲武漢航母樓最新更動狀況曝光，代表著中國下艘航母採用常規動力。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

距離福建艦服役已進入倒數計時，近期武漢航母樓的更新動作似乎透露下一艘航母的動力系統。曝光照片顯示，在原本測試中未來航母艦島的後方，新增一座上部斜切的建築物，從外型判斷很可能是一座排煙道設計，代表著依然是一艘常規動力的航空母艦，大陸軍迷期盼的首艘核動力航母問世還需再等等。

具有高度象徵意義的武漢艦船研究院內的航母樓再被捕捉到最新改造動態，照片中右邊是過去已出現過的航母艦島，已被佈上密密麻麻的腳手架，而其後部則是一座相對較低的建築物。分析指出，從外形上明顯體積較小，目前有兩種可能性，第一種是分離式前後艦島設計的後部艦島，可以設置航空艦橋和後向的雷達、電子戰設備；第二種可能性就是排煙道，連接艦體下方的蒸汽輪機和鍋爐，排出燃燒廢氣。

大陸知名軍事評論「海事先鋒」認為，從艦橋的上方是一個X形布局的綜合射頻系統，本身屬於八角形設計的固態相控陣雷達天線布置平台，擁有朝向左前、左後、右前、右後4個方向的雷達天線陣面，因此其後方的小艦島就不必安裝太多雷達電子設備，所以很可能第一種可能性已經被排除掉。換句話說，左邊低矮建築為排煙道可能性較高，因此新航母依然可能是常規動力的設計。

▲▼尼米茲級航空母艦華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）。（圖／美國海軍）

▲尼米茲級航空母艦華盛頓號（USS George Washington, CVN 73）。（圖／美國海軍）

文章進一步指出，確實部分核動力航母或核動力水面戰艦依然保留著排煙道的設計，但如美軍尼米茲級或福特級核動力航母，其排煙道和採常規動力航母的排煙道明顯小了許多。而此次武漢航母樓所呈現的大型排煙道設計，必然是為應對常規動力航母的鍋爐和蒸汽輪機設備所建造。

即便大陸軍迷引頸期盼自家首艘核動力航母能早日問世，但常規動力航母擁有中期不用進行更換堆新作業以及建造和使用價格相對便宜的兩大優點，這對中國海軍目前狀況來說是很正常的選擇。分析表示，中方在航母總數量規模無法和美軍相比時，必須確保每艘航母都有較高的出勤率，減少因回廠維護升級時間，這相當於在一定程度上彌補航母數量的不足。

▼ 福建艦 。（圖／翻攝 中國海軍）

▲▼ 福建艦海試成功 。（圖／翻攝 中國海軍）

