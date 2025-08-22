川普行動發布「新款T1手機」！號稱美國製造　專家：疑用三星P圖

▲ 川普行動19日發布的新款T1智慧型手機（左），比6月宣傳的原始機型（右）略寬了一些。（圖／翻攝自《PCMag》）

圖文／CTWANT

由美國總統川普（Donald Trump）的兒子小唐納德（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump）於6月16日共同創立的品牌「川普行動」（Trump Mobile），近日發布了新款T1智慧型手機的展示圖。然而，卻有人發現圖片可能只是1張倉促製作的Photoshop合成照。

據《個人電腦雜誌》（PC Magazine，PCMag）報導，川普行動於美東時間19日在社群媒體上發布了這張圖片，並表示「等待即將結束！」展示圖顯示，T1手機已經拋棄了先前的後置3鏡頭系統，改為4鏡頭或可能是5鏡頭的設計。此外，這款新手機看起來比川普行動（Trump Mobile）在6月所宣傳的原始機型略寬了一些。

顯然川普行動發布這張圖片是為了炒熱氣氛，因為其官方網站並未更新這個新設計，而是仍然沿用舊的設計圖。

此外，這隻新款的T1手機看起來與三星（Samsung）的Galaxy S24和S25 Ultra極為相似，這2款手機採用了相同的鏡頭排列方式與位置。維修網站「iFixit」指出，T1裝置與Spigen公司為S25 Ultra製作的保護殼，看起來幾乎一模一樣。

「鏡頭配置與S24/S25 Ultra完全相符，」iFixit告訴《PCMag》，「我們最合理的推測是，這張圖片其實是1張Galaxy S24或S25 Ultra的庫存照片，只是套上了一個Spigen的Thin Fit透明保護殼，再以Photoshop換上了顏色和川普行動的標誌。」

川普行動並未立即回應《PCMag》的置評請求。不過，自從該公司最初聲稱T1手機將會「驕傲地在美國製造」以來，外界對這款手機的真實性一直抱持高度懷疑。事實上，至今沒有任何1家智慧型手機公司能完全在美國境內製造整隻手機。

儘管川普本人長期推動要在美國本土生產iPhone，但相關企業一直依賴亞洲龐大的供應鏈來生產消費性電子產品。隨著外界質疑聲浪升高，川普行動悄悄修改了T1的宣傳文案，將措辭模糊地改為「將在美國本土誕生」，並且強調會由「美國人的雙手」協助打造。

即便如此，川普行動當時仍告訴《PCMag》：「T1手機確實是在美國生產。任何相反的揣測都是不正確的。我們很期待在今年稍晚推出這些手機，但在此之前，任何人都可以透過現有手機轉換到川普行動，只要造訪trumpmobile.com即可。」

雖然川普行動起初的新聞稿曾表示T1會在本月發售，但該公司網站隨後又聲稱會在9月推出。如今網站已徹底刪除任何有關9月上架的字眼。其他宣傳圖片甚至顯示，川普行動曾使用蘋果（Apple）的iPhone 16 Pro，但外殼換上了金色保護殼，並加上「Trump」字樣。

