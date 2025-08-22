　
國際

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

▲▼ 蜘蛛變殭屍！遭真菌寄生「吞噬吸乾而死」　歐美多國現蹤 。（圖／翻攝CAB International）

▲蜘蛛遭真菌寄生後，前往適合繁殖的地方，隨後被吸乾營養死亡。（圖／翻攝CAB International，下同。）

記者吳美依／綜合報導

國外發現一種真菌，在感染蜘蛛之後，會吞噬器官、掌控行為，使其變得「宛如殭屍」，最終中毒喪命。目前美國與歐洲多地都有民眾在閣樓、地下室或花園發現。

每日郵報報導，「艾登堡吉貝菌」（Gibellula attenboroughii）寄生在蜘蛛身上後，會從內部吞噬其器官，同時操控其大腦化學反應，改變多巴胺濃度，迫使蜘蛛離開蜘蛛網，移動到適合孢子傳播的地方。

關注農業與環境的非營利組織「CAB International」榮譽研究員埃文斯（Harry Evans）說明，等到蜘蛛離開巢穴或蜘蛛網後，該真菌會釋放毒素殺死宿主，並且產生抗生素保存屍體，使其木乃伊化。

接下來，「艾登堡吉貝菌」會吸乾蜘蛛的營養，在潮濕洞穴等合適條件下，從屍體長出菇體，釋出孢子繼續感染其他蜘蛛。

▲▼ 蜘蛛變殭屍！遭真菌寄生「吞噬吸乾而死」　歐美多國現蹤 。（圖／翻攝CAB International）

目前很難確認被感染的「殭屍蜘蛛」可以存活多久，但預估可長達3周。埃文斯也發現，該真菌的宿主是2種洞穴蜘蛛Metellina merianae、Meta menardi。

2021年，BBC在拍攝紀錄片《冬季觀察》期間，於北愛爾蘭一處廢棄火藥庫首度發現被「艾登堡吉貝菌」感染的「殭屍蜘蛛」。不過，目前美國明尼蘇達州及紐約州北部，都有民眾在閣樓發現覆蓋白色殼狀物的蜘蛛遺體，英國一名園林設計師在倫敦的花園裡發現感染蜘蛛，捷克也有民眾在地下室看見。

▲▼ 蜘蛛變殭屍！遭真菌寄生「吞噬吸乾而死」　歐美多國現蹤 。（圖／翻攝Reddit）

▲歐美已經傳出多起通報案例 。（圖／翻攝Reddit）

不過科學家強調，這種真菌不會把人類變成殭屍，更不對人類構成威脅。丹麥自然史博物館（ Natural History Museum of Denmark）真菌學家阿勞霍（João Araújo）表示，「要感染人類，還需要數百萬年的基因改造」，民眾無需恐慌末日來臨。

