桃園YouBike騎乘人次將破億　邀「我是預言家」預測何日突破？

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局21日表示，全市YouBike使用量持續創高峰，截至8月15日止已達到9,920餘萬人次，預計9月上旬就會突破第1億人次騎乘的里程碑。為歡慶這重要的時刻，交通局與微笑單車攜手推出限時活動，將於8月20日至8月31日推出「我是預言家」活動，邀請市民朋友預測將在哪天突破「億次」。

交通局長張新福表示，桃園市在6月啟用復興區YouBike站點後，已完成「區區有YouBike」的目標，目前已建置超過600站、上線12,091輛車輛(包含1,633輛電輔車)，更在今年6月創下單月租借數量128萬次新高，較去年同期成長17%，平均單日使用量亦有4.2萬次，預估將在今年9月上旬創下第1億次的租借量，交通局及微笑單車共同推出一系列活動，邀請大家「億騎」迎接破億時刻！

活動資訊及獎項可至微笑單車網站查詢：

1.8月20日至8月31日：「我是預言家」，成功預測者將獲得蛋糕提貨卷1份(網址https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco3sywTp_SrLm8INOjKp-fBXlWhKrooih8XZzgeprRPSy6BQ/viewform)。

2.第1億次幸運騎乘者：獲得Apple Watch與億次紀念悠遊卡；前後各兩名的幸運騎士也可以獲得1,000元的百貨禮券與億次紀念悠遊卡。

3.騎愈多抽越多：完成公共自行車傷害險投保，並於桃園市場站成功借還YouBike 2.0與2.0E(合併計算)，每騎5次就有1次抽獎機會!