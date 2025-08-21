百度二季度營收降4％　李彥宏信心喊話：正開發下一代旗艦AI大模型

▲百度創始人、董事長李彥宏。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

百度昨（20）日公佈2025年第二季度財報，營收327億元（人民幣，下同），同比下降4%，但歸屬公司淨利潤達73.22億元，同比增長33%。在營收承壓之際，創辦人李彥宏在財報會上釋出信心，透露正在開發文心大模型（Ernie）的下一代旗艦版本，並強調「一旦準備工作完成，會立即向大家發佈」。

▲百度集團。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，李彥宏指出，目前大模型迭代速度空前加快，幾乎每週都有新模型問世，他相信未來將呈現「價格合理、多模型並存」的格局，而百度將持續把焦點放在應用層面的價值。他也提到，今年6月百度已開源文心大模型4.5系列，推出10款不同架構和尺寸的新模型，並透過百度智能雲千帆平台向外部提供API服務。

百度財報顯示，百度AI新業務增長強勁，相關收入首次突破100億元，同比增加34%，其中，智能雲收入達65億元，增長27%。在搜索轉型方面，百度正加速推進AI化，7月移動端搜索結果中AI生成內容占比已從4月的35%提升至64%；在百度APP上，逾六成結果頁首位呈現富媒體內容。李彥宏強調，數字人相關收入環比增長55%，約達5億元。

不過，百度也承認，人工智能搜索轉型短期將對收入造成壓力。百度移動生態事業群組總經理羅戎表示，「這仍然是懸而未決的問題，但我們的方向明確，就是要重構用戶搜索體驗。」

在自動駕駛方面，百度旗下「蘿蔔快跑」二季度全球出行服務次數超過220萬，同比大增148%；截至8月累計出行服務已突破1400萬，居全球第一。公司宣布已與Uber和Lyft達成合作，計劃在亞洲、中東和歐洲市場部署Robotaxi，並在香港將測試路段擴展至東涌和南區。

對此，李彥宏表示，海外市場單次乘車價格遠高於中國，加上百度的成本優勢，有信心提升單位經濟效益。至於營收結構，根據財報顯示，百度核心收入263億元，同比下降2%；其中，線上營銷收入162億元，同比減少15%，非線上營銷收入則因智能雲帶動而增至100億元，同比增長34%。非公認會計準則下，百度歸屬淨利潤為47.95億元，同比下滑35%。