Simmpo新品技術大突破　獲萊因TÜV最新標準90%藍光衰減認證

記者蘇晟彥／台北報導

以生產抗藍光光學防護產品的新創團隊Simmpo， 20日舉辦新品發表會，宣布正式推出全新一代 90% BLR 抗藍光保護貼，取得德國萊因 TÜV 最新標準90% 藍光衰減（Blue Light Reduction）認證，成為全球首家獲此等級認證的品牌，正式將台灣護眼科技推上國際最高標準。同時推出非玻璃材質新品「耐衝擊膜」，並全面升級全產品線，透過極端耐候性、抗老化與耐衝擊等嚴格測試，實現護眼與防護一次到位。

Simmpo 抗藍光技術首破 90% BLR 提供3C族護眼超強解方

根據統計，全球民眾每日平均花 6 小時 37 分鐘在螢幕前，而台灣人更高達 7 小時。長時間使用螢幕讓護眼議題備受關注，其中「阻擋有害藍光」更是關注焦點。德國萊因 TÜV 於 2024 年推出全新的 BLR 指標制度，將藍光衰減等級劃分為 20% 至 80% 的七個等級。Simmpo 去年已率先取得最高等級 80% BLR認證，今年更在不到一年的時間內再次突破技術極限，達到 90% BLR 的世界紀錄。

90% BLR 認證代表產品能有效衰減 435~440nm 波段 90% 的有害藍光峰值能量，並降低超過 50% 藍光危害能量，這是目前德國萊因光學薄膜配件標準中的最高等級。Simmpo 創辦人結合光學專業與研發團隊技術實力，採用親自研發的第三代 NPA 奈米光合吸收技術，透過光譜模擬與多輪材料比例優化，成功打造出符合 90% BLR標準的吸收曲線，實現業界前所未見的護眼能力，為國際護眼標準再度寫下新頁。

Simmpo 保護貼全方位升級！從護眼到耐用一次到位

全新一代 Simmpo 90% BLR 抗藍光保護貼，不僅在護眼性能上領先全球，亦全面升級材質與耐用性，集多項極致防護於一身。採用防摔耐衝擊緩衝膠層技術，可有效強化防護與抗衝擊能力；並通過長達 240 小時高溫、高濕度及 S-weather Q-sun 高度曝曬測試，和極端高低溫循環測試；即使在嚴苛環境下，仍能保持不翹邊、不霧化、不脫膠等優異服貼性與光學穩定性，具備全方位極端耐候性，並採用通過 SGS 抗菌測試的真空鍍膜抗菌玻璃，對大腸桿菌及金黃色葡萄球菌具有高達 99% 以上的抑菌效果，有效抑制細菌滋生。

Simmpo 也積極探索多元材質在保護貼產品中的發展潛力，正式宣布推出非玻璃材質的「耐衝擊膜」。在保有滑順手感的前提下，耐衝擊膜結合多層吸震緩衝技術，大幅提升螢幕耐衝擊性，並同樣搭載頂尖 90% BLR 抗藍光技術，讓護眼與防護一次到位。