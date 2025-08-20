風光出嫁「結婚噴80萬很正常」　他一聽愣了！全場吵翻：真的還好

▲結婚要花80多萬，友人認為不值得。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「結婚真的要門當戶對！」一名網友透露，朋友和女友因結婚費用起爭執，女方父親堅持比照大女兒規格，要求指定婚宴飯店、婚顧、餅錢等，總開銷達80萬元。朋友無奈說「不是付不起，但覺得不值得」，還得動用新房裝修費用。女友則認為很正常，因為家族同輩都這樣花。

一名網友在Dcard表示，友人與女友交往2年多，小倆口差2歲且互為同事，不料最近因為談婚事而鬧得不愉快，由於女方家境比較優渥、排行老二，未來岳父堅持要比照「大女兒」出嫁規模，讓愛女們「一樣風光出嫁」，開出一連串條件，像是指定餅錢、喜宴辦在飯店，就連婚顧公司都特別指定。

不僅如此，女友認為這個花費很正常，「我家族的同輩結婚都這個價錢。」聞言，友人錯愕又傻眼直呼，如果非得花80多萬辦婚禮，勢必要動用新房的翻修費用，他不是負擔不起這個錢，而是覺得不值得。

貼文曝光後掀起兩派論戰，不少人直言「婚禮80萬算普通吧，而且禮金還能收回一部分啊」、「我同齡親友無論性別，整套處理完200至400萬，80萬真的算很少，可能他們桌數少，但覺得不值得就釋出給別人吧」、「80萬辦在飯店真的還好，我結婚辦在台北飯店桌錢21桌70萬，其他有的沒的加一加破150萬」、「婚禮+餅錢+蜜月...80萬很少，我親戚辦一場訂婚花100萬，整組訂、結婚+歐洲蜜月，應該200萬起跳，據說有回本」。

另一派則不解回應，「80萬不是小數目耶！竟然還一堆人覺得便宜，而且這篇文的重點也不是有沒有便宜，是想要的人出錢吧」、「女方他爸既然有錢，想讓女兒風光出嫁，當然是自己出錢啊」、「女生們對男生都好嚴格」、「女方會回送嫁妝嗎？想走傳統路線就要走整套吧，不能只挑有利的條件來要求」。