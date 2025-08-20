快訊／雙北國家警報響　18縣市大雨特報

▲今日部分地區午後有雷陣雨。（示意圖／記者呂佳賢攝）

中央氣象署針對18縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20日）台中以北、南投、嘉義以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風、溪水暴漲及冰雹，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

氣象署下午1時52分也針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至2時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區

新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、樹林區、三峽區、汐止區、土城區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、烏來區

桃園市 大溪區、復興區

新竹縣 竹東鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣 卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市 東勢區、后里區、新社區、石岡區、和平區

宜蘭縣 礁溪鄉、員山鄉、大同鄉

另外，氣象署下午1時53分針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市逮魚堀溪、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時52分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：20日白天

＊警戒區域：新北市石碇區、新北市坪林區、新北市汐止區、宜蘭縣礁溪鄉、台北市士林區