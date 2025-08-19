　
社會 社會焦點 保障人權

韓國富商北市買幣、名錶慘遭花蓮黑幫設局　50萬現金留車內吞走

記者張君豪／台北報導

北市大安警分局破獲一起花蓮黑幫策畫詐騙侵吞韓國李姓富商50萬現金！主嫌盧姓男子（33歲）為花蓮地方角頭「卿羿彰」黑幫成員，今年4月1日夥同5名共犯，透過臉書社團刊登販賣加密貨幣與名錶詐財，誘騙一名韓國籍男子到東區車上交易，但被害人察覺對方設局找藉口匆忙下車，混亂中遺留一袋50萬元現金在車上遭歹徒侵吞。大安警方成立專案小組追查，最終將盧嫌等6人拘捕到案，查扣贓款與多項證物，全案依詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法送辦。

▲大安警方破獲花蓮地方黑幫北上設局親吞韓國富商案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

▲大安警方破獲花蓮地方黑幫北上設局親吞韓國富商案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

▲大安警方破獲花蓮地方黑幫北上設局親吞韓國富商案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安警方表示：韓國李姓富商來台經商，因有意購買虛幣及兩只勞力士水鬼名錶，透過臉書找到賣家，與盧姓主嫌與侯男（26歲）、楊男（20歲）等人聯繫，當天約在北市大安區星巴克咖啡碰面，雙方在星巴克咖啡廳接洽後約定在車上交易，李男豐富經商閱歷，識破虛幣錢包未有入帳，急忙下車對方卻按下中控鎖，他嚇得開鎖開門跑到敦南所報案求助，富商狼狽逃離過程中，只帶走裝有一百多萬現金的背包，不慎將另袋裝有50萬元現鈔背包遺落車內，結果遭詐團侵吞。

▲大安警方破獲花蓮地方黑幫北上設局親吞韓國富商案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安警方獲報後，成立專案小組報請台北地檢署檢官指揮偵辦，鎖定詐團長期在臉書刊登虛擬幣、名錶販售廣告，見有買家洽詢便藉機誘騙。監視器畫面顯示，歹徒犯案後駕車逃逸，並在新生南路與辛亥路口短暫停留變造車牌，隨即將車輛棄置新北三峽，製造斷點規避查緝。

警方從今年4月起兵分多路派警力到花蓮、新北坪林等地、陸續逮捕盧姓主嫌、侯男、楊男等涉案人，並溯源追查提供車輛、假證件的俞男（37歲）、張男（31歲）、溫男（30歲）3名共犯，查扣現金9萬餘元、手機4支、金融卡及存摺多本、攝影機及手錶1只等贓證物。

專案小組7月23日在花蓮逮捕俞嫌、全案宣告偵破。6名嫌犯落網後互相推諉，辯稱是盧男策畫詐騙李姓富商，贓款則由成員分贓花用殆盡。警訊後依涉犯詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。盧嫌目前已遭法院裁定收押。

08/18 全台詐欺最新數據

滿18歲就開OnlyFans　女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才
罕見！熱水器堆滿1物　住戶一開竟燒起來
台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三
台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了
屈中恆遭當眾批「劣跡藝人」　李興文聲援：當你堅強後盾

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

