諷刺！　昔「十大傑出青年」名演員涉內線交易交保

記者葉國吏／綜合報導

友達光電驚爆內線交易案，牽扯凌華科技大股東劉凱與其家族，包含知名混障綜藝團長劉銘。台北地檢署19日展開大規模約談，劉銘被裁定30萬元交保，這位曾激勵無數人的勵志人物，竟捲入商業犯罪旋渦。

▲劉鈞哥哥劉銘30萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

內線交易案由友達光電2020年收購凌華科技股票一事起，事隔五年才浮上檯面。調查局兵分13路搜索，發現劉凱一家四兄妹疑似利用親屬身份充當人頭，獲利近百萬元。劉銘（身障綜藝團長）和妹妹劉鋆也遭列入被告名單，案件指向違法證券交易法。相較劉銘的勵志形象，此案對他的社會評價形成強烈對比。

劉銘幼年罹患小兒麻痺，卻以非凡毅力成為廣播與電視界的知名主持人，並主演勵志劇《人生逆轉勝》。作為十大傑出青年與藝術教育貢獻獎得主，他的生命故事激勵了無數殘障者。然而，如今因內線交易案而出現在司法名單中，讓人對他的形象產生複雜情感。

▲凌華董事長劉鈞。（圖／記者劉昌松攝）

身為混障綜藝團的靈魂人物，劉銘透過演出及演講鼓舞社會大眾。他所領導的團隊，每年演出逾百場，成為台灣表演界的旗幟。然而，面對內線交易的指控，這位「劉老師」是否能維持其曾經的精神支柱形象，成為社會各界關注焦點。